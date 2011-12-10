مهار آتش سوزی در انبار فرش/ نجات جان 26 شهروند

به گزارش خبرنگارمهر، برخورد شدید خودروی سواری با نرده های محافظ بزرگراه باعث آسیب دیدگی راننده و برجا ماندن خسارت مالی شد.

در جریان این حادثه که عصر دیروز در مسیر شمال به جنوب بزرگراه رودکی، زیر پل خاقانی رخ داد خودرو سواری هنگام حرکت به ناگاه از مسیر خود منحرف شد و به شدت با نرده های محافظ وسط بزرگراه برخورد کرد و راننده آن که دختر جوانی بود در میان اتاق در هم پیچیده شده خودرو گرفتار شد.

شهروندانی که شاهد رخداد این حادثه رانندگی بودند بی درنگ در تماس با سامانه 125 آن را اطلاع رسانی کردند و در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 19 را ساعت 16:35 دقیقه راهی محل حادثه کرد.

علی اصغر ناصری فرمانده آتش نشانان در این باره گفت: آتش نشانان ضمن قطع کردن جریان برق خودرو و ایمن سازی محل حادثه از بروز آتش سوزی احتمالی پیشگیری کردند و پس از آن با بکارگیری تجهیزات ویژه نجات راننده جوان آسیب دیده را با رعایت اصول ایمنی از خودرو بیرون آوردند و برای مداوا و انتقال به مرکز درمانی به امدادگران اورژانس سپردند.

مهار آتش سوزی در انبار فرش

آتش سوزی درانبار فرش در طبقه هشتم مجتمع تجاری در بازار مرکزی تهران با سرعت عمل و دقت آتش نشانان مهار شد و از گسترش آتش سوزی به طبقات دیگر این مجتمع جلوگیری بعمل آمد.

رخداد آتش سوزی دراین انبار که در خیابان خیام شمالی، قرار دارد ساعت 7:10 دقیقه صبح امروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و درپی آن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 67، 1و4همزمان راهی محل حادثه شدند.

به گفته مرتضی اصفهانی مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی تهران، دود غلیظ ناشی از آتش سوزی از طبقه هشتم این ساختمان خارج می شد که آتش نشانان بی درنگ خود را به کانون آتش رساندند.

وی ادامه داد آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ایمنی و خاموش کننده همزمان با ایمن سازی محل حادثه ومهار وخاموش کردن شعله های آتش، از افزایش خسارت مالی بیشتر جلوگیری کردند.

هشیاری و اقدام به موقع مادر موجب نجات فرزند شد

هشیاری و اقدام به موقع یکی از ساکنان ساختمان مسکونی در تماس با سامانه 125 و سرعت عمل آتش نشانان، مرد جوانی را از مرگ ناشی از گاز منواکسید کربن نجات داد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 18:05 دقیقه شامگاه دیروز با دریافت خبر مسموم شدن جوان 30 ساله ای از گاز منواکسید کربن بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 14 را به محل حادثه در شهر ری، خیابان صفاییه اعزام کرد.

به گفته علی قمصری فرمانده آتش نشانان، جوان 30 ساله ای که در کنار شومینه در حال استراحت بود بر اثر تنفس در فضای آلوده به گاز منواکسید کربن مسموم شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ همزمان با ایمن سازی محل و انتقال فرد مسموم شده به فضای باز خارج از ساختمان با استفاده از گاز سنج به بررسی واحد مسکونی پرداختند که مشخص شد نشت گاز منواکسید کربن به دلیل نصب نادرست دودکش بخاری گازی در اتاق خواب، روشن بودن شومینه و بسته بودن همه درب ها و پنجره ها و نبود هوای کافی بوده است.

آتش نشانان با ارائه تذکرات ایمنی به ساکنان ساختمان فرد مسموم شده را که از خطر مرگ نجات یافته بود برای انتقال به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار دادند.

مالک طبقه اول که مادر این جوان بود واین حادثه را به سازمان آتش نشانی اطلاع داده بود گفت: پسرم برای تسکین درد کمرش در کنار شومینه خوابیده بود که رفته رفته دچار سرگیجه و بی حالی شده و در نهایت بیهوش شده بود.

خودرو سواری به کامیون خورد و واژگون شد

برخورد خودرو سواری با کامیون در بزرگراه شیخ فضل اله نوری که عصر دیروز رخ داد باعث واژگونی خودرو و نشت بنزین شد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 17:25 دقیقه دیروز با دریافت خبر واژگونی خودرو سواری بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 77 را به محل حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه شیخ فضل اله، قبل از پل جناح اعزام کرد.

به گفته محمدرضا رحمانی فرمانده آتش نشانان، در جریان این حادثه خودرو سواری به رانندگی جوان 19 ساله در برخورد با کامیون که در حال حرکت بود به پهلو واژگون و دچار نشت بنزین شده بود.

وی افزود: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با قرار دادن علائم هشدار دهنده و قطع جریان برق خودرو و بکارگیری تجهیزات ایمنی از نشت بنزین جلوگیری کردند و پس از برگرداندن خودرو سواری به حالت عادی و انتقال آن به کناره ایمن بزرگراه به ماموریت خود پایان دادند.

آتش سوزی در انباری مجتمع مسکونی

سرعت عمل و تلاش همه جانبه آتش نشانان باعث شد شعله های آتش که انباری منزل مسکونی را در بر گرفته بود به سرعت مهار و خاموش شود.

این آتش سوزی که بعد از ظهر دیروز در زیرزمین ساختمان مجتمع مسکونی در خیابان دستواره، روبروی متروی علی آباد رخ داد هیچ گونه تلفات و خسارت جانی نداشت و فقط خسارت مالی بر جای گذاشت. رخداد این حادثه ساعت 15:10 دقیقه به سامانه 125 اطلاع داده شد و ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 83 را به محل آتش سوزی اعزام کرد.

به گفته حسین کوکبی فرمانده آتش نشانان، در این انباری مقدار زیادی کاغذ و لوازم پلاستیکی قرار داشت که بر اثر این حادثه در مدت زمان کوتاهی کاملا شعله ور شده بود.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ عملیات خود را آغاز کزدند و موفق شدند در کمترین زمان ممکن شعله های آتش را مهار و کاملا خاموش کنند.

نجات 26 شهروند

آتش نشانان تهران با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش سوزی ها و دیگر حوادثی که در شب و روز گذشته در کلانشهر تهران رخ داد، موفق شدند 38 شهروند را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دهند.

در 24 ساعت گذشته 56 آتش سوزی از جمله آتش سوزی در 5 واحد مسکونی، 2 دستگاه وسیله نقلیه، 2 واحد تجاری و 1 انباری در تهران رخ داد که آتش نشانان با تلاش بی وقفه همه این آتش سوزی ها را مهار و خاموش کردند.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 55 حادثه گوناگون دیگر از جمله 10 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 8 حادثه آسانسور، 5 حادثه رانندگی و 2 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت انجام دادند. در جریان آتش سوزی ها و حوادثی که در شب و روز گذشته در کلانشهر تهران رخ داد 2 نفر جان خود را از دست دادند و 6 نفر آسیب دیدند.

فروکش کردن کف پارکینگ در ساختمان مسکونی

فروکش کردن کف پارکینگ در ساختمان مجتمع مسکونی و ایجاد گودال در آن موجب فرو رفتن چرخ خودرو یکی از ساکنان مجتمع در آن شد.

این حادثه شب گذشته در ساختمان یک مجتمع مسکونی در خیابان نبرد، خیابان علامه رخ داد و آتش نشانان با اقدام به موقع خود در مهار خودرو از بروز خطر احتمالی و افزایش خسارت جلوگیری کردند.

درپی رخداد این حادثه ساکنان مجتمع در تماس با سامانه 125 از آتش نشانی کمک خواستند که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 24 ساعت 21:41 دقیقه روانه محل حادثه شدند.

به گفته جمشید غمامی فرمانده آتش نشانان، چرخ جلوی خودرو سواری در گودال کف پارکینگ فرو رفته بود و هر لحظه امکان بروز خطر دیگری وجود داشت.

وی افزود: آتش نشانان با استفاده از دستگاه کشنده(تیفور) خودرو را کاملا مهار کردند و با ایمن سازی اطراف آن، چرخ خودرو را از گودال بیرون آوردند و خودرو را بدون هر آسیب دیگری از پارکینگ به محل ایمن انتقال دادند.

این فرمانده آتش نشانی همچنین گفت: این گودال در اثر شکسته شدن لوله فاضلاب و نشت آب زیر کف پارکینگ، شسته شدن تدریجی خاک های اطراف دهانه چاه و خالی شدن کف آن ایجاد و باعث شده بود خودرو سواری که روی آن ایستاده بود دچار حادثه شود که تلاش آتش نشانان منجر به رفع خطر شد.