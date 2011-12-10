پوشش وایمکس در نمایشگاه بین المللی تهران دایمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی - ایران الکامپ 2011- فضای نمایشگاه بین المللی تهران تحت پوشش شبکه وایمکس مبین نت قرار گرفت.

ناصر حسین اصفهانی مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی تهران یکی از نقاط جغرافیایی مهم برای کاربران اینترنت پرسرعت محسوب می‌شود، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه‌های گوناگون در این مکان و کثرت بازدیدکنندگان آنها سبب شد، پوشش شبکه وایمکس مبین نت دراین نقطه با اولویت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: با نصب تجهیزات شبکه وایمکس درمحدوده نمایشگاه بین‌المللی تهران سعی شده است تمام سالن‌های نمایشگاه تحت پوشش وایمکس مبین نت قرار گیرد تا ضمن برخورداری عموم بازدیدکنندگان از اینترنت پرسرعت بی‌سیم سراسری با مودم جیبی، غرفه داران نیز در صورت تمایل برای دسترسی با مودم رومیزی (انواع مودم ها) با مشکل مواجه نشوند.