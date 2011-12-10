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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۴

آتش نشانان کرجی جان 27 نفر را نجات دادند

آتش نشانان کرجی جان 27 نفر را نجات دادند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از نجات جان 27 نفر از شهروندان در حوادث و آتش سوزیهای هفته اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسکندری اظهار داشت: طی هفته گذشته آتش نشانان و امدادگران این سازمان در 37 مورد عملیات اطفای حریق،‌ 22 مورد عملیات امداد و نجات و 41 مورد احتیاط از حریق و حادثه را پوشش دادند.

وی افزود: این حوادث شامل حریق مسکونی، تجاری، خودرو و ضایعات، برخورد خودرو، محبوس شدن افراد در وسیله نقلیه، رویت مار،‌ ریزش آمار، سقوط در چاه بود که امدادرسانان در این عملیات ها حضور یافتند و به امدادرسانی پرداختند.
 
این مسئول عنوان کرد: در حوادث مذکور آتش نشانان جان 27 نفر از همشهریان را نجات دادند و دو نفر فوت کردند.
 
اسکندری ادامه داد: در این حوادث 330 نفر از آتش نشانان با استفاده از 126 دستگاه خودروی سبک و سنگین طی 140 ساعت و 47 دقیقه به امدادرسانی پرداختند.
کد مطلب 1480056

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