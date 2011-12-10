11 هزار دانش آموز مازنی در المپیاد علمی فرهنگی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عابدی اظهار داشت: 11 هزار دانش آموز مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی استان در دومین المپیاد علمی ، ورزشی و فرهنگی و هنری شرکت می کنند.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در این دوره از المپیاد هفت هزار دانش آموز مدارس نمونه دولتی در کنار دانش آموزان مدارس شبانه روزی به رقابت می پردازند، افزود: هدف از اجرای المپیاد علمی، ورزشی و فرهنگی و هنری، ارتقاء عملکرد مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی و ایجاد شوق و نشاط لازم و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر دانش آموزان این مراکز خواهد بود.

عابدی تصریح کرد: این المپیاد به ابتکار مازندران به اجرا در آمده و برای بار دوم از بیست و سوم آذر آغاز و در دهه مبارک فجر به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه این المپیاد در راستای تقویت مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی و ایجاد محیط فعال و هماهنگی و تعامل بیشتر دانش آموزان این مراکز در عرصه فعالیت های گروهی و افزایش انگیزه مطالعاتی آنان برگزار می شود اظهار داشت: طرح المپیاد علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه با حضور همه مدارس شبانه روزی و نمونه دولتی استان به صورت جداگانه و برحسب جنسیت برگزار می شود.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه این المپیاد در سه سطح آموزشگاهی، شهرستانی و استانی برگزار می شود افزود: دانش آموز پس از شرکت در المپیاد علمی،ورزشی و فرهنگی و هنری در آزمون علمی ورزشی در رشته های شطرنج، فوتسال، والیبال و طناب کشی و فرهنگی و هنری در رشته های نقاشی، خوشنویسی و نشریه دیواری به رقابت می پردازند.

عابدی افزود: شش هزار دانش آموز مقطع راهنمایی و پنج هزار دانش آموز مقطع متوسطه شرکت کننده از 47 مرکز شبانه روزی و 34 مدرسه نمونه دولتی به رقابت خواهند پرداخت.