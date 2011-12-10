استادیوم پنج هزار نفری در چالوس احداث می شود

میر قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این استادیوم در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع احداث خواهد شد و از پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به شهرستان چالوس است.

وی اضافه کرد: تاکنون شش میلیارد ریال برای خرید زمین تخصیص یافته و برای اجرایی شدن پروژه اعتبار 50 میلیارد لحاظ شده است.

رضایی، به عملیاتی شدن مجتمع فرهنگی هنری و کتابخانه مرکزی چالوس اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با اعتبار اولیه یک میلیارد ریال در زمینی به مساحت دوهزار و 500 متر مربع آغاز شده است.

فرماندار چالوس با اشاره به تصویب اجرای قطعه 25 آزادراه تهران شمال در سفر سوم دولت به مازندران از آن به عنوان فرصت ایده آل در آینده چالوس یاد کرد و اظهار داشت: علیرغم تخصیص اعتبار پنج میلیارد ریالی این پروژه در مرحله مطالعاتی بوده و با توجه به قرار گرفتن محدوده قطعه 25 آزادراه در شهرهای غربی استان، همت و پیگیری همه مدیران را می طلبد.

وی در خصوص یکی از بسته های پیشنهادی سفر چهارم دولت به شهرستان چالوس عنوان کرد: با توجه به اهمیت فرودگاه نوشهر در رشد اشتغالزایی و گردشگرپذیری چالوس در سفر چهارم پیشنهاد واگذاری زمین در منطقه فرج آباد خواهد شد تا با رفع موانع پروازی، فرصتهای بین المللی شدن فرودگاه نوشهر میسر شود.

فرماندار چالوس با انتقاد از برخی مدیران کل استان افزود: متولیان اصلی پروژهها، مدیران کل ادارات هستند این درحالی است در پیگیری اجرایی شدن پروژه ها، این مدیران کند عمل می کنند.