سه خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بانوان همدان در هفته پایانی سوپر لیگ کاراته کشور شکست خورد.

بر اساس این گزارش در هفته پایانی این مسابقات که در سالن پنجم مرداد شهرستان اراک برگزار شد، فولاد مبارکه سپاهان با نتیجه 29 بر صفر هیئت کاراته همدان را شکست داد.

با این شکست فولاد مبارکه سپاهان با 15 امتیاز تیمی و 125 امتیاز انفرادی عنوان قهرمانی نیم‌ فصل سوپر لیگ را از آن خود کند.

دانشگاه آزاد اسلامی با نتیجه 29 بر صفر شرکت علم و صنعت را شکست داد و نگین نمای سمنان 29 بر صفر هیئت کاراته فردیس را مغلوب کرد.

در جدول رده ‌بندی پس از تیم فولاد مبارکه سپاهان، دانشگاه آزاد اسلامی با 12 امتیاز تیمی و 119 امتیاز انفرادی در مکان دوم قرار گرفت و شرکت علم و صنعت با 9 امتیاز تیمی و 61 امتیاز انفرادی سوم شد.

دانشگاه آزاد همدان قهرمان مسابقات بدمینتون منطقه پنج کشور شد

تیم بدمینتون دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی همدان قهرمان مسابقات بدمینتون دانشجویان دختر منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی کشور شد.

تیم بدمینتون دانشجویان دختر واحد همدان در مسابقات بدمینتون منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی که به میزبانی واحد بروجرد برگزار شد، موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

در این مسابقات که با حضور واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی دهم به میزبانی واحد بروجرد برگزار شد، تیم همدان با شکست حریفان خود بر سکوی قرمانی قرار گرفت و تیم های ساوه و بروجرد به ترتیب در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

همچنین در مسابقات دوبل ندا نیکو سخن و میترا سیاوشی هر دو از تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان به عنوان قهرمانی دست یافتند.

ترکیب تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان در این دوره از مسابقات را ندا نیکو سخن، الناز دبیری، رویا مومنی، رضوانه محمدی، میترا الف سیاوشی به مربیگری رقیه شکوری تشکیل دادند.

تیم همدان به عنوان نماینده منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات کشوری این رشته حضور خواهد یافت.

درخشش تکواندوکاران ملایری در لیگ آینده سازان

هفته‌های چهارم و پنجم لیگ دسته اول نوجوانان با برتری هیئت تکواندو ملایر به پایان رسید.

هفته‌های چهارم و پنجم از پانزدهمین دوره لیگ دسته اول نوجوانان، جام آینده سازان المپیک به میزبانی خانه تکواندو پیگیری شد و تیم ملایر موفق شد هیئت تکواندوی قم و کردستان را شکست دهد.

همچنین بهرام جعفری از هیئت تکواندو ملایر به عنوان برترین مربی، سلمان لطیفعلینی از هیئت تکواندو ملایر به عنوان فنی ترین بازیکن و هیئت تکواندو ملایر به عنوان فنی ترین و پرامتیاز ترین تیم معرفی شدند.