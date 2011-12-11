دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا و فیلسوف سیاسی معاصر در مورد جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه گفتگو و مباحثه در درون خانواده در دنیای کنونی کاهش یافته و در حال از بین رفتن است.

وی افزود: در حال حاضر اعضای خانواده حتی زمانی هم که کنار یکدیگر هستند به دیدن تلویزیون مشغول هستند. به عبارت دیگر دیدن تلویزیون و نشستن جلوی آن، از گفتگو با یکدیگر ارجحیت بیشتری پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در گذشته یکی از اوقاتی که خانواده فرصتی می‌یافت تا با یکدیگر گفتگو کند در مواقع صرف غذا بود. در حال حاضر اعضای خانواده خیلی اندک با یکدیگر غذا می‌خورند. آنها نه تنها در یک زمان غذا صرف می‌کنند بلکه در مکانهای دیگر به صرف غذا مشغول می‌شوند.

دال‌می‌یر در مورد این موضوع که چگونه می‌توان گفتگو میان اعضای خانواده را تقویت و تشویق کرد نیز تصریح کرد: برای اینکه گفتگو در خانواده مورد تقویت و تشویق قرار گیرد باید اعضای خانواده ملزم باشند زمانی را در کنار یکدیگر باشند. به عبارت دیگر باید قوانین و مقرراتی را در خانواده وضع کرد تا اعضای خانواده با یکدیگر به بحث و گفتگو بپردازند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: در پایان یک روز کاری و یا پایان هفته فرصت خوبی است تا اعضای خانواده گرد هم آیند و از مسائل و موضوعاتی که برای آنها رخ داده صحبت کنند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی یادآور شد: همچنین اعضای خانواده باید از وقتی که برای دیدن تلویزیون می‌گذارند کم کنند و به منظور تشویق گفتگو کمتر جلوی تلویزیون بنشینند. حتی برای سرگرمی اعضای خانواده می‌توانند از بازیهای گروهی استفاده و با یکدیگر تفریح کنند.

این فیلسوف سیاسی معاصر در مورد تأثیرات مدرنیته بر گفتگوهای خانوادگی تأکید کرد: زندگی مدرن تأثیر بسیار منفی بر روی گفتگوهای خانوادگی می‌گذارد. زندگی مدرن فردگرایی و خودخواهی را افزایش می‌دهد.

مؤلف "شهر و عمل: کاربردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" افزود: همچنین از نتایج سبک و شیوه زندگی مدرن این است که اعضای خانواده در مکانهای دیگر به کار و فعالیت مشغول هستند. زمانی که هم پدر و هم مادر، مشغول کار و فعالیت شوند فرصتی اندک برای کنار یکدیگر بودن اعضای خانواده وجود خواهد داشت.