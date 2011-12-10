مانور برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در همدان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فتحیان نسب در حاشیه اجرای این مانور در همدان گفت: این مانور همزمان با سراسر کشور در تمام حوزه های 25 گانه های استان همدان در روزهای 19 و 20 آذرماه برگزار می شود.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری همدان افزود: برگزاری انتخابات در این مانور با استفاده از سیستم جامع انتخابات وزارت کشور انجام می شود.

وی افزود: در این مانور تمام فرایند انتخابات از ابتدای ثبت نام داوطلب، تعیین هیئت اجرایی، انتخاب معتمدان محلی، تعیین اعضای صندوق تا مرحله شمارش و تجمیع آرا به صورت آزمایشی انجام می شود.

دبیر ستاد انتخابات استان همدان با تاکید بر شرکت تمام فرمانداری ها در این مانور تاکید کرد: عملکرد تمام حوزه های انتخابیه استان همدان از سوی ستاد انتخابات استان کنترل می شود.

شایان ذکر است معاون سیاسی و امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان همدان با حضور در دبیرخانه ستاد مرکزی انتخابات استان همدان از فرایند مانور برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازدید کرد و در جریان فعالیت ها قرار گرفت.