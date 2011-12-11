دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: وقتی صحبت از یک خانواده سالم میشود بحث گفتگو و امکان بحث و گفتگو در آن به عنوان یکی از ویژگیها و مؤلفههای اصلی به ذهن میآید.
وی افزود: خانوادهای سالم است که در آن اعضای خانواده بتوانند با حفظ نقشها در فضایی آزاد به بحث و تبادل نظر بپردازند.
مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" تأکید کرد: چنین خانوادهای که بر اساس روابط سالم شکل گیرد و تداوم داشته باشد انسانهای موفقی را وارد جامعه خواهد کرد. یکی از مکانهایی که افراد در آنجا جامعه پذیری را آموزش میبینند خانواده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: خانواده از ارکان یک جامعه است و هر چه نهاد خانواده سالمتر و منسجمتر باشد آن جامعه سالمتر و منسجمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: در خانواده افراد آموزش اخلاق میبینند و مسئولیتهای اجتماعی خود را در آن فرا میگیرند. در آنجا افراد میآموزند چگونه نسبت به افراد دیگر احساس مسئولیت داشته باشند و چگونه در مواجهه با آنها اصل احترام را رعایت کنند.
لچز با اشاره به اینکه خانواده کانونی برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است، گفت: پدرها و مادرها در کنار سایر اعضای جامعه نقش مهمی در انتقال فرهنگ هر نسل به نسل دیگر ایفا میکنند.
مؤلف "ذهن و فلسفه" در پایان تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد و زبان نسل کنونی قابل تبیین به زبان نسل دیگر نباشد اتفاقی که شاهد خواهیم بود گسست نسلی خواهد بود که جامعه را به سمت بی هویتی میکشاند.
نظر شما