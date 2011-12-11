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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

"گفتگو" ویژگی اصلی خانواده سالم است/ مراقب بی‌هویتیها باشیم

"گفتگو" ویژگی اصلی خانواده سالم است/ مراقب بی‌هویتیها باشیم

استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا با اشاره به اینکه امکان گفتگو در خانواده ویژگی خانواده سالم است گفت: خانواده کانونی برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر به شمار می‌رود.

دکتر جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در مورد جایگاه گفتگو در خانواده به خبرنگار مهر گفت: وقتی صحبت از یک خانواده سالم می‌شود بحث گفتگو و امکان بحث و گفتگو در آن به عنوان یکی از ویژگیها و مؤلفه‌های اصلی به ذهن می‌آید.

وی افزود: خانواده‌ای سالم است که در آن اعضای خانواده بتوانند با حفظ نقشها در فضایی آزاد به بحث و تبادل نظر بپردازند.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" تأکید کرد: چنین خانواده‌ای که بر اساس روابط سالم شکل گیرد و تداوم داشته باشد انسانهای موفقی را وارد جامعه خواهد کرد. یکی از مکانهایی که افراد در آنجا جامعه پذیری را آموزش می‌بینند خانواده است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: خانواده از ارکان یک جامعه است و هر چه نهاد خانواده سالم‌تر و منسجم‌تر باشد آن جامعه سالم‌تر و منسجم‌تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: در خانواده افراد آموزش اخلاق می‌بینند و مسئولیتهای اجتماعی خود را در آن فرا می‌گیرند. در آنجا افراد می‌آموزند چگونه نسبت به افراد دیگر احساس مسئولیت داشته باشند و چگونه در مواجهه با آنها اصل احترام را رعایت کنند.

لچز با اشاره به اینکه خانواده کانونی برای انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است، گفت: پدرها و مادرها در کنار سایر اعضای جامعه نقش مهمی در انتقال فرهنگ هر نسل به نسل دیگر ایفا می‌کنند.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در پایان تصریح کرد: اگر این اتفاق نیفتد و زبان نسل کنونی قابل تبیین به زبان نسل دیگر نباشد اتفاقی که شاهد خواهیم بود گسست نسلی خواهد بود که جامعه را به سمت بی هویتی می‌کشاند.

کد مطلب 1480073

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