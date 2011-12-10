تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در 12 استان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بای عصر شنبه در حاشیه کارگاه علمی پیشگیری از وقوع جرم گلستان در گنبد کاووس افزود: مدیران همه دستگاه هایی که به نحوی در بخش پیشگیری فعالیت می کنند در این شورا عضو هستند که با هم اندیشی خلاق مدیران شهرستانی، برای حل مشکلات این بخش برنامه ریزی می کنند.

وی تصریح کرد: دستیابی به ادبیات مشترک، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی کارها در بخش پیشگیری از جرم ، مهم ترین اهداف تشکیل این شورا در استان هاست.

وی تصریح کرد: در گام بعدی استان ها موظفند نسبت به تشکیل شوراهای پیشگیری در سطح شهرستان ها نیز اقدام کنند.

بای افزود: با فعالیت این شوراها، عوامل بستر ساز جرم بر اساس اقلیم، فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه شناسایی و راهکارهای عملی با استفاده از توانمندی های بومی هر شهرستان از سوی کارشناسان ارائه خواهد شد.

وی با بیان این که کار در عرصه ی پیشگیری فرا قوه ایست، تاکید کرد :‌ با تشکیل شورای پیشگری از وقوع جرم در همه استان ها، شاهد شکل گیری نهضت ملی در امر پیشگیری خواهیم بود.

بای در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در آینده نزدیک در سطح کشور خبر داد و گفت: این شورا در سطح ملی با حضور وزاتخانه ها و دستگاه های اجرایی که دارای معاونت پیشگیری هستند تشکیل می شود.



بای افزود: این شورا زیر نظر قوه قضاییه و با قوانین و چارچوب های مشخص فعالیت خواهد کرد.

رئیس اداره اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که ، گلستان بعد از خراسان رضوی و آذربایجان غربی سومین استان کشور است که این کارگاه را برگزار می کند گفت: برگزاری چنین کارگاه هایی، زمینه را برای نزدیک کردن نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرستان ها به منظور حل مشکلات و تعامل در بخش پیشگیری از وقوع جرم فراهم می کند.

بای ابراز امیدواری کرد: این کارگاه و نتایج حاصل از آن نقطه عطفی در جهت انسجام بخشی به برنامه پیشگیرانه در استان باشد.