پروژه کارگذاری خط انتقال تقویتی گاز بجنورد – اسفراین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تقی نژاد، اظهار داشت: این خط انتقال گاز 20 اینچی از روستای علی آباد تا روستای ارکان شهر بجنورد ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای این پروژه یک حلقه تقویتی گاز با فشار پایدار در اطراف شهر بجنورد کارگذاری خواهد شد.

وی همچنین گازرسانی به شهرک صنعتی شیروان، ناحیه صنعتی سلمان شیروان، شهر پیش قلعه، روستای رباط قره بیل شهرستان جاجرم و محور تیتکانلو شهرستان فاروج را از دیگر پروژه هایی برشمرد که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

تقی نژاد همچنین اعلام کرد: در دهه فجر امسال هفت طرح دیگر گازرسانی در استان آماده بهره برداری و کلنگ زنی است.

وی همچنین یادآور شد: در سال جاری خط انتقال گاز 10 اینچی از باش کلاته تا جوشقان به طول 34 کیلومتر برای عملیات گازرسانی به شهر شوقان با اعتبار 51 میلیارد ریال نیز کارگذاری شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین افزود: پنج هزار و 500 میلیون ریال اعتبار نیز برای کارگذاری 28 کیلومتر خط لوله توزیع و تغذیه به منظور انتقال شبکه گاز به داخل شهر شوقان هزینه شده است که 360 خانوار این شهر از نعمت گاز بهره مند می شوند.