مردم باید در انجام امور مختلف یاریگر اعضای شورای شهر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی بعداز ظهر شنبه در نشست صمیمی و بازدید از شورای اسلامی شهر همدان گفت: شوراهای شهر و روستا بهترین مجاری دخالت مردم در تصمیم گیری های شهر و استان همدان است.

کرم رضا پیریایی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر همدان از شوراهای نمونه است، افزود: در برخی نقاط دغدغه هایی برای ایجاد نقصان در تصمیم گیری های دولت از سوی شورای شهر وجود دارد و این درحالیست که شورای شهر همدان نه تنها این ویژگی های منفی را ندارد بلکه دارای ویژگی های مثبت است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه عصرکاری و شب فرهنگی مشکلات شهرهای استان همدان بررسی شده است، گفت: در این برنامه با شورای اسلامی شهر مراکز شهرستان ها ارتباط خوبی برقرار شد.

نماینده شورای استان همدان در تمام جلسات شورای برنامه ریزی شرکت می کند

استاندار همدان با بیان اینکه نماینده شورای استان همدان در تمام جلسات شورای برنامه ریزی شرکت می کند، گفت: اعضای شورای اسلامی استان همدان در جریان روند کارها قرار دارند.

استاندار همدان جایگاه شورای شهر را جایگاه ای ویژه عنوان و اضافه کرد: در دور سوم سفرهای شهرستانی مدیران استان همدان، نمایندگان شورای شهر نیز حضور دارند.

پیریایی با بیان اینکه انجام امور فرهنگی و ایجاد فرهیختگی از وظایف شورا نیست، گفت: این موضوع امری مهم است که باید در راستای تخقق آن تلاش کرد و شورای شهر را نیز به همکاری خواند.

وی افزود: اگر مجموعه شورای شهر دچار اختلاف و چالش شود نتیجه آن کم کاری شورا است به طور حتم در کار مردم اختلال پیش خواهد آمد.

همکاری دستگاه ها و مسئولان به نفع استان و عمومیت آن است

استاندار با بیان اینکه همکاری دستگاه ها و مسئولان به نفع استان و عمومیت آن است، اظهار داشت: باید از مجموعه توان مردمی و دولتی برای پیشبرد کارها بهره برد.

وی از برگزاری پنج برنامه عصر کاری و شب فرهنگی در شهر همدان خبر داد و گفت: افراد مرتبط با موضوع، معتمدان محل و مسئولین شهر در این نشست ها حضور خواهند داشت تا مشکلات عمده این مناطق بررسی و حل شود.

استاندار همدان با بیان اینکه اکنون زمان و دوره قهرمان گرایی نیست و یک نفر به تنهایی نمی تواند همه مسائل را حل و مشکل گشایی کند، گفت: باید همه به هم کمک کنند تا کارها پیش رود.

وی همچنین با بیان اینکه مقام معظم رهبری کار رسانه ملی را رساندن مردم به مرحله فرزانگی می داند، گفت: تحقق این امر وظیفه تمام مسئولان است.