جرم، اقشار آسیب پذیر را بیشتر تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان عصر شنبه در حاشیه کارگاه پیشگیری از وقوع جرم استان تصریح کرد: این قشر به دلیل دسترسی کمتر به امکانات پیشگیری ، بیشتر از سایرین درمعرض تهدید هستند و باید با استفاده از ابزار و امکانات، زمینه را برای بهره مندی همه مردم از برنامه های پیشگیرانه فراهم کنیم.

وی، شناسایی و از بین بردن عوامل و انگیزه های وقوع جرم را مهمترین اقدام پیشگیری های اجتماعی، در جامعه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در فرهنگ اسلامی ایرانی ما‌ بر مبانی پیشگیری تاکید فراوانی شده است که با احیا و پررنگ تر کردن آن ها می توان در این زمینه گام های خوبی برداشت.

رئیس کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: شناسایی جرم و تعریف مجازات برای آن اگر چه لازمه اقتدار و تلاش برای برقراری امنیت در جامعه است اما نمی تواند تضمین کننده کاهش جرم در جامعه باشد.



فاضلیان افزود: برخورد با جرائم ‌مستلزم ایجاد بسترهایی است که هزینه های اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در پی دارد.

وی با اشاره به تلاش دستگاه های متولی برای سوق دادن جامعه در جهت حساس کردن مردم در برابر وقوع جرم گفت:‌ باید بستری فراهم شود تا مردم شجاعانه در برابر کجروی ها بایستند و و مخالفت خود را ابراز کنند.