برنامه های پیشگیرانه وقوع جرم فوری و مداوم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی شامگاه شنبه در حاشیه کارگاه آموزشی پیشگیری از وقوع جرم افزود: باید برای پیشگیری از وقوع جرم از مدارس شروع کرد وهم اکنون فقدان مربیان کارامد یکی از خلاهای آموزشی است که باید نسبت به رفع آن اقدام کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندارگلستان نیز در این کارگاه، پیشگیری را یک دستور الهی و تدبیر عقلانی خواند و گفت :‌ قیام امام حسین علیه السلام نیز ناشی از همین امر بود.

وی با بیان این که فقط در موضع حق بودن یک فرد مهم نیست بلکه در جای حق ایستادن به موقع موضع گیری کردن و سخن گفتن نیز مهم است افزود : امام حسین علیه السلام به جای منتظر ماندن و نظاره کردن انحراف دین اسلام دست به قیام زد تا از انحراف در دین جدش پیشگیری کند.

جمشیدی در ادامه سخنان خود با بیان این که باید در بحث پیشگیری قوی تر از گذشته عمل کنیم گفت: اگردشمن در نقطه ای به موفقیت دست یابد بخشی از این امر از سهل انگاری ماست که باید با ارزیابی فعالیت های و برنامه های خود نقاط ضعف را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنیم.