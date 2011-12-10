ادامه انتقادهای احزاب ترک/اردوغان ترکیه را به بن بست خطرناک می کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه به نقل از رسانه های ترکیه گزارش داد : "دولت باخشالی" رهبر حزب جنبش ملی گرایی، دولت کنونی ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان را سخنگوی رسمی و نماینده قدرتها و طرحهای امپریالیستی توصیف کرد که سوریه و منطقه را هدف قرار داده است.
باخشالی در خلال نشست پارلمان ترکیه گفت : برخی ترکیه را به بن بست خطرناک در سوریه سوق می دهند، زیرا سقوط سوریه منجر به تحولات بسیار خطرناک می شود که هیچ کس نمی تواند نتایج و پیامدها و تاثیرات آن بر تمام کشورهای منطقه را پیش بینی کند.
باخشالی افزود کشورهای امپریالیستی در حال حاضر آنچه را از یکصد سال پیش در منطقه به آن دست می زدند و طراحی می کردند، تکرار می کنند.
وی درباره خطراتی که به منافع ترکیه با اجرای پروژه خاورمیانه بزرگ وارد خواهد شد، هشدار داد.
حزب جنبش ملی گرای ترکیه از دولت این کشور خواست از اینکه ابزار دست قدرتهای امپریالیستی که ایران و در نتیجه ترکیه به عنوان هدف بزرگ این طرحها را هدف قرار داده اند، خودداری کند.
خاطر نشان می شود کمال قیلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه با انتقاد شدید از اقدامات ضد سوری دولت اردوغان، آن را به دنباله روی از سیاستهای قدرتهای سلطه گر و در راس آنها آمریکا در جنگ و توطه چینی علیه سوریه و تمام منطقه متهم کرده بود.
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