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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۰:۱۶

معاون دانشگاه به مهر خبر داد:

آغاز پنجمین دوره پذیرش پزشکی از دوره لیسانس/ اعلام جزئیات ثبت‌نام

آغاز پنجمین دوره پذیرش پزشکی از دوره لیسانس/ اعلام جزئیات ثبت‌نام

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آغاز پنجمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در این دانشگاه خبر داد و گفت: داوطلبان دارای مدرک در رشته‌های علوم پزشکی، علوم تجربی و علوم ریاضی و فنی می‌توانند در این دوره از پذیرش پزشکی شرکت کنند.

دکتر محمد جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پنجمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی با این شیوه در دانشگاه علوم پزشکی تهران از نیمه آذرماه آغاز و شرایط ثبت نام به زودی از سوی دانشگاه اعلام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط ثبت نام و شرکت در این دوره همچون سال گذشته خواهد بود و تغییری در این زمینه نخواهیم داشت و همچون دو دوره گذشته فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته‌های علوم پزشکی، علوم تجربی و فنی و مهندسی می‌توانند در این دوره شرکت کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: حداکثر سن برای خانم‌ها 25 سال تمام در زمان ثبت نام و برای آقایان که خدمت نظام وظیفه را گذرانده‌اند 27 سال تمام در زمان ثبت نام تعیین شده است و متقاضیان باید دارای معدل دوره دیپلم بالاتر از 18 و معدل دوره کارشناسی بالاتر از 16 باشند.

وی اظهار داشت: آزمون ورودی به این دوره همچون سال گذشته از مباحث در حد علوم پایه خواهد بود و در اسفندماه برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران هدف جذب دانشجوی پزشکی به این شیوه را جذب فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی سایر رشته ها با توانمندی‌های بالا در رشته پزشکی اعلام کرده است.

کد مطلب 1480091

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