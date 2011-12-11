کتاب جدید کریپکی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سول کریپکی از معروفترین فیلسوفان و منطق دانان معاصر است که تأثیر زیادی بر منطق و فلسفه زبان معاصر داشته است.

در این اثر جدیدترین مقالات کریپکی منتشر شده است، در میان این مقالات برخی مقالات منتشر نشده او نیز منتشر شده است. گردآور این کتاب خود سول کریپکی است.

نامگذاری و ضرورت، نظریه صدق و مرجع گوینده و ارجاع معنایی و معمایی درباره باور از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کریپکی بیشتر برای چند اثر خود در جهان فلسفه و منطق مشهور است: معنا شناسی برای منطقهای وجهی که مجموعه‌ای از مقاله‌های اوان زندگی فکری – فلسفی وی را در بر می‌گیرد.

درسگفتارهای دانشگاه پرینستون با عنوان " نامگذاری و ضرورت" که به‌جد فلسفه زبان را دچار تحول کرده است و پاره‌ای افراد گفته‌اند این اثر مجدداً مابعدالطبیعه را قابل تأمل کرده است. همچنین کتاب دیگر وی تفسیری است از فلسفه ویتگنشتاین با عنوان "ویتگنستاین و نظریه وی در باب صدق".

کتاب حاضر با عنوان "دردسرهای فلسفی" با گردآوری سول کریپکی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.