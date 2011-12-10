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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۵

منابع فلسطینی:

کودکان بزرگترین قربانی تجاوزات صهیونیستها/ نوزده نفر در غزه شهید شده اند

کودکان بزرگترین قربانی تجاوزات صهیونیستها/ نوزده نفر در غزه شهید شده اند

یک منبع بیمارستانی در نوار غزه با اشاره به شهادت 19 کودک در سال جاری میلادی به دست صهیونیستها، آن را نشانه عمق کینه توزی و شقاوت اشغالگران قدس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ادهم ابو سلمیه" سخنگوی کمیته عالی اورژانس و مراقبتهای ویژه غزه گفت : کودکان بزرگترین قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در سال 2011 بوده اند.

ابوسلمیه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، 19 کودک شهید شده اند که کوچکترین آنها "ملک شعت" دو ساله و "اسلام قریقع" سه ساله بوده اند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کودکان به طور مستقیم در معرض اصابت موشکها و خمپاره های اسرائیلی قرار گرفته اند که اجساد کوچکشان قطعه قطعه شده است.

ابوسلمیه بیان کرد: یک سوم مجروحان سال 2011 از کودکان بوده اند به طوری که جراحات خفیف، متوسط و خطرناک برداشته اند.

وی افزود: "یوسف بهجت الزعلان" که منزل آنها طی روزهای قبل هدف بمباران صهیونیستها قرار گرفت در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برد و هفت کودک دیگر به همراه وی زخمی شدند.

ابوسلمیه تصریح کرد: اسرائیل به طور عمد غیرنظامیان به ویژه کودکان را هدف قرار می دهد و به معیارهای انسانی پایبند نیست و جامعه جهانی باید در این زمینه با قدرت از کودکان فلسطینی حمایت کند.

وی با اشاره به تبعات روانی شدید بمباران نیمه های شب بر کودکان افزود: جامعه جهانی باید برای توقف جنایات علیه کودکان  در غزه و تضمین زندگی امن برای آنها فورا دخالت کند.

شایان ذکر است که در حملات اخیر صهیونیستها به غزه شماری از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 1480093

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