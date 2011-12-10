کودکان بزرگترین قربانی تجاوزات صهیونیستها/ نوزده نفر در غزه شهید شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ادهم ابو سلمیه" سخنگوی کمیته عالی اورژانس و مراقبتهای ویژه غزه گفت : کودکان بزرگترین قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در سال 2011 بوده اند.

ابوسلمیه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، 19 کودک شهید شده اند که کوچکترین آنها "ملک شعت" دو ساله و "اسلام قریقع" سه ساله بوده اند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کودکان به طور مستقیم در معرض اصابت موشکها و خمپاره های اسرائیلی قرار گرفته اند که اجساد کوچکشان قطعه قطعه شده است.

ابوسلمیه بیان کرد: یک سوم مجروحان سال 2011 از کودکان بوده اند به طوری که جراحات خفیف، متوسط و خطرناک برداشته اند.

وی افزود: "یوسف بهجت الزعلان" که منزل آنها طی روزهای قبل هدف بمباران صهیونیستها قرار گرفت در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برد و هفت کودک دیگر به همراه وی زخمی شدند.

ابوسلمیه تصریح کرد: اسرائیل به طور عمد غیرنظامیان به ویژه کودکان را هدف قرار می دهد و به معیارهای انسانی پایبند نیست و جامعه جهانی باید در این زمینه با قدرت از کودکان فلسطینی حمایت کند.

وی با اشاره به تبعات روانی شدید بمباران نیمه های شب بر کودکان افزود: جامعه جهانی باید برای توقف جنایات علیه کودکان در غزه و تضمین زندگی امن برای آنها فورا دخالت کند.

شایان ذکر است که در حملات اخیر صهیونیستها به غزه شماری از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.