کودکان بزرگترین قربانی تجاوزات صهیونیستها/ نوزده نفر در غزه شهید شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه الیوم السابع، "ادهم ابو سلمیه" سخنگوی کمیته عالی اورژانس و مراقبتهای ویژه غزه گفت : کودکان بزرگترین قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در سال 2011 بوده اند.
ابوسلمیه افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون، 19 کودک شهید شده اند که کوچکترین آنها "ملک شعت" دو ساله و "اسلام قریقع" سه ساله بوده اند.
وی تصریح کرد: بسیاری از کودکان به طور مستقیم در معرض اصابت موشکها و خمپاره های اسرائیلی قرار گرفته اند که اجساد کوچکشان قطعه قطعه شده است.
ابوسلمیه بیان کرد: یک سوم مجروحان سال 2011 از کودکان بوده اند به طوری که جراحات خفیف، متوسط و خطرناک برداشته اند.
وی افزود: "یوسف بهجت الزعلان" که منزل آنها طی روزهای قبل هدف بمباران صهیونیستها قرار گرفت در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برد و هفت کودک دیگر به همراه وی زخمی شدند.
ابوسلمیه تصریح کرد: اسرائیل به طور عمد غیرنظامیان به ویژه کودکان را هدف قرار می دهد و به معیارهای انسانی پایبند نیست و جامعه جهانی باید در این زمینه با قدرت از کودکان فلسطینی حمایت کند.
وی با اشاره به تبعات روانی شدید بمباران نیمه های شب بر کودکان افزود: جامعه جهانی باید برای توقف جنایات علیه کودکان در غزه و تضمین زندگی امن برای آنها فورا دخالت کند.
شایان ذکر است که در حملات اخیر صهیونیستها به غزه شماری از فلسطینی ها شهید و زخمی شدند.
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