نقاط حادثه دیده جاده گنبد - مراوه تپه مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جوان شورابی با اشاره به سیل شهریورماه سالجاری که موجب بروز خسارت در این محور شد، افزود: در هنگام وقوع حادثه بلافاصله در محور حضور یافتیم و تمام هم و غم این بود که این حادثه تلفات جانی نداشته باشد که خوشبختانه نداشت.

وی عنوان کرد: مرحله دوم بازگشایی محور بود که عملیات را بلافاصله شروع شد و راه موقت بعد از 24 ساعت به اتمام رسید.

جوان شورابی بیان داشت: طول محور گنبد به مراوه تپه 180 کیلومتر است که در سه نقطه دچار آب بردگی شد و در این مناطق جاده عبور موقت ایجاد کردیم.

وی عنوان کرد: طول مناطق آبردگی در هر نقطه از محور حدود 100 متر است که نسبت به ایجاد راه موقت و نصب علائم ایمنی اقدام شده است.



مدیرکل راه و ترابری گلستان بیان داشت: اعتبارات این طرح باید مراحل قانونی طی کند و دیروز به ما ابلاغ شد و برنامه طراحی و رفع مشکلات در دست اجراست.

وی عنوان کرد: تمام تلاش است که پل در این مناطق ساخته شود و تا زمان احداث پلها عبور از راههای موقت صورت می گیرد و تابلو علایم نیز نصب شده است.



گلستان بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.