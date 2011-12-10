  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۲

شورابی:

نقاط حادثه دیده جاده گنبد - مراوه تپه مرمت می شود

نقاط حادثه دیده جاده گنبد - مراوه تپه مرمت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: مرمت نقاط آسیب دیده جاده گنبد به مراوه تپه در دست انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جوان شورابی با اشاره به سیل شهریورماه سالجاری که موجب بروز خسارت در این محور شد، افزود: در هنگام وقوع حادثه بلافاصله در محور حضور یافتیم و تمام هم و غم این بود که این حادثه تلفات جانی نداشته باشد که خوشبختانه نداشت.

وی عنوان کرد: مرحله دوم بازگشایی محور بود که عملیات را بلافاصله شروع شد و راه موقت بعد از 24 ساعت به اتمام رسید.

جوان شورابی بیان داشت: طول محور گنبد به مراوه تپه 180 کیلومتر است که در سه نقطه دچار آب بردگی شد و در این مناطق جاده عبور موقت ایجاد کردیم.
 
وی عنوان کرد: طول مناطق آبردگی در هر نقطه از محور حدود 100 متر است که نسبت به ایجاد راه موقت و نصب علائم ایمنی اقدام شده است.

مدیرکل راه و ترابری گلستان بیان داشت: اعتبارات این طرح باید مراحل قانونی طی کند و دیروز به ما ابلاغ شد و برنامه طراحی و رفع مشکلات در دست اجراست.
 
وی عنوان کرد: تمام تلاش است که پل در این مناطق ساخته شود و تا زمان احداث پلها عبور از راههای موقت صورت می گیرد و تابلو علایم نیز نصب شده است.

گلستان بیش از پنج هزار و 500 کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.
کد مطلب 1480094

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها