یادواره شهدای ترور اردبیل فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلام عسگر کریمیان عصر شنبه در جلسه هماهنگی این یادواره اظهار کرد: این یادواره با هدف شناساندن چهره شهدایی که مظلومانه به شهادت رسیدند، برگزار می شود.

وی با بیان اینکه استان اردبیل هفت شهید مبارز با نفاق دارد عنوان کرد: سه نفر از شهدا از خلخال، دو شهید از مشگین شهر و دو شهید از شهر اردبیل هستند.

فرمانده تیپ37 حضرت عباس(ع) استان اردبیل زمان برگزاری یادواره شهدای ترور را فردا 10 صبح روز یکشنبه در حسینه ثارالله اردبیل اعلام کرد.

وی از شهید "ابوالفضل پیرزاده" به عنوان شهید شاخص شهدای ترور نام برد و افزود: طلبه شهید پیرزاده که سمت مسئول آموزش سپاه شهر اردبیل را برعهده داشت اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در محله نواب صفوی اردبیل در اثر تیراندازی منافقان به شهادت رسید.

به گفته کریمیان شهدای ترور اردبیل بیشتر در اثر بمب گذاری، تیراندازی و درگیری با گروههای منافق به شهادت رسیده اند.

این مسئول اهداف منافقان را در ترور چهره های شاخص نظام اسلامی برداشتن رهبران متفکر و پیشرو در تحقق اهداف نظام اسلامی دانست و افزود: در وضیعت امروز نیز با گروههای منافق در جنگی به نام جنگ نرم در مقابله هستیم و ضروری است مردم با افکار پلید این گروهها در هر زمان آشنا شوند.