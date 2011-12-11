هوشمند سازی مدارس توسعه آموزشی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی شامگاه شنبه درجلسه شورای آموزش و پرورش،هوشمند سازی مدارس را از مسائل مهم شورای آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در راستای توسعه آموزش و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش آموزان باید این طرح در مدارس شهرستانهای استان اجرایی شود و ظرفیت این طرح را بالا برده و استعداداها در این زمینه تقویت شود .

وی ادامه داد: در راستای توسعه طرح هوشمند سازی مدارس ، حمایت لازم در راستای اجرای این طرح در دستور کار قرار گرفته و به طوری جدی از سوی دستگاههای زیربط پیگیری شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در خصوص تحول بنیادی گفت: این طرح در سطح آموزش و پرورش انجام شده و در استان هم تمهیدات لازم برای آن صورت گیرد تا طی این طرح که از اهداف چشم انداز 20 ساله است کار پنج سال در سه سال انجام شود .

احمدی موفقیت در حوزه علمی و پژوهشی آموزش و پرورش استان ومقام اول در جشنواره تولید محتوا را قابل تقدیر اعلام کرد و گفت: جایگاه آموزش و پرورش استان در همه زمینه ها خوب است و باید نسبت به ارتقاء و کسب مقام های برتر در کشور برنامه ریزی های لازم را در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه موفقیت سایبری ارتش و سپاه را برای کشور بسیار خوب عنوان کرد و افزود: امروز آمریکا تحقیر شده است و کشور در راستای پیشرفت در فناوری قدم برداشته است.