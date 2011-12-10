هیئت اقتصادی مالزیایی وارد کرمان شد

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت مالزیایی با هدف توسعه روابط استان کرمان با مالزی به این استان سفر کرده است.

جلال پور گفت: این هیئت از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری به بازدید از توانمندیهای شهرستان های استان کرمان می پردازند.

وی ابراز داشت: بازدید از مجتمع ها سنگ آهن گل گهر، مس سرچشمه و خودروسازی از جمله برنامه های در نظر گفته شده برای هیئت مالزیایی است.

جلال پور با اشاره به صادرات فرش، خرما و پسته به مالزی گفت: طی این سفر هیئت مذکور از بخش های صنایع دستی، ‌خرما و پسته کرمان بازدید می کنند.

وی جذب توریست را از جمله اهداف مهم سفر این هیئت به کرمان دانست اظهار داشت: برای تحقق این امر بازدید از آثار تاریخی کرمان نظیر ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان و کلوت های شهداد در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: این هیئت 12 نفره متشکل از بزرگان صنعت مالزی در سفر چهار روزه خود به استان کرمان از مناطق سرچشمه، بم، شهداد، سیرجان و کرمان بازدید می کنند و طی این سفر با ظرفیت های سرمایه گذاری این استان از جمله معادن، مراکز تجاری، کشاورزی و گردشگری آشنا می شوند.