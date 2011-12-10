درگیریهای شدید در طرابلس / انقلابیون به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "عبدالرازق الشیباهی" سخنگوی نیروی زمینی لیبی گفت : سرلشکر ستاد "خلیفه حفتر" فرمانده نیروی زمینی از ترور در طرابلس جان سالم به در برد.

وی افزود: وی از منزل خود عازم مقر فرماندهی بود که افراد مسلح در نقطه ایست بازرسی ساختگی، خودروهای همراه وی را متوقف کردند، اما خودروها با انحراف مسیر به سوی پلی که در نزدیکی منطقه قرار داشت حرکت کردند که در این هنگام دو فرد مسلح دیگر شروع به شلیک کردند.

الشیباهی بیان کرد: هیچ یک از افراد همراه وی آسیب ندیدند و نیروهای گارد محافظ حفتر، افراد مسلح را دستگیر کردند که این افراد در حال بازجویی هستند.

از سوی دیگر برخی منابع از وقوع درگیریهای شدیدی میان انقلابیون و ارتش ملی لیبی در طرابلس که هنوز ادامه دارد خبر دادند.

شایان ذکر است که مردم پایتخت لیبی اخیرا با برگزاری تظاهرات خواستار پایان حضور شبه نظامیان انقلابی در این شهر شده بودند، اما گویا شورای انتقالی لیبی توان بیرون کردن آنها را ندارد.