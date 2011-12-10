رئیس جمهور دوشنبه به مازندران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر طاهایی با اشاره به حضور رئیس جمهور در استان، بیان داشت: انگیزه سفر دکتر احمدی نژاد به استان، پاسداشت و نکوداشت مرحوم کردان است.

وی با اشاره به خصوصیات اخلاقی و روحیه خدمتگزاری مرحوم کردان افزود: آن مرحوم در هر جایگاهی که توفیق خدمتگزاری پیدا کرد با تمام وجود توانمندی های خاص خود را به نمایش گذاشت.

طاهایی، حضور رئیس جمهور را در دو سالگرد ارتحال آن مرحوم، نشان دهنده جایگاه ویژه کردان در کشور دانست و افزود: کانون توجه رئیس جمهور در این سفر نیم روزه به مازندران حضور در مراسم سالگرد ارتحال مرحوم کردان بوده اما در حاشیه این مراسم افتتاح 18 هزار و 450 واحد مسکن مهر استان در دستور کار است.

استاندار مازندران افزود: این پروژه ها شامل 11 هزار و 766 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، سه هزار و 540 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر و سه هزار و 144 واحد در بافت های فرسوده استان خواهد بود.

طاهایی اظهار داشت: به دلیل اینکه مسئله خانه دارشدن مردم برای ما مهم تر از برگزاری مراسم رسمی افتتاح است، در برخی از این واحدها صاحبان منزل سکونت یافتند.

استاندار مازندران بیان داشت: در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت بابل و امیرکلا با دو هزار و 708 واحد، بهشهر با هزار و 568 واحد و قائم شهر با هزار و 427 واحد بیشترین تعداد را دارا است.

طاهایی اظهار داشت: در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تنکابن با 544 واحد، سوادکوه با 529 واحد و بابلسر با 527 واحد بیشترین پروژه ها را به خود اختصاص دادند.

استاندار مازندران گفت: در بافت های فرسوده استان، ساری با 631 واحد، قائم شهر با 562 واحد و بهشهر با 351 واحد بیشترین تعداد را داراست.

طاهایی با بیان اینکه سفر چهارم هیئت دولت به استان قرار بود یک هفته پس از عید غدیر انجام شود، اضافه کرد: با توجه به آمادگی کامل استان برای انجام این سفر، به دلیل تداخل با برنامه سفر درون استانی تهران این سفر به زمان دیگری موکول شد.

وی بیان داشت: قطعاً روز دوشنبه هفته جاری حضور رئیس جمهور در استان نهایت استفاده را کرده و حول محورهای مهم توسعه استان با دکتر احمدی نژاد مذاکره خواهیم کرد.

طاهایی افزود: تخصیص اعتبارات ملی برای احداث کارخانه های زباله سوز و تسریع در روند ساخت و تعریض جاده های استان از جمله موضوعاتی خواهد بود که با دکتر احمدی نژاد گفتگو خواهد شد.