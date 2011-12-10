دو شعبه ویژه تخلفات انتخاباتی در هر شهرستان گلستان تشکیل شد

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد یک شعبه در دادسرا و یک شعبه در دادگاه فعال است و به جرائم مربوط رسیدگی می کنند.

وی با اشاره به کمبود نیرو در دستگاه قضایی استان افزود: در مجموع در 60 درصد چارت اداری و تشکیلاتی با کمبود نیرو مواجه هستیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 200 قاضی و هزار کارمند در دستگاه قضایی استان مشغول فعالیت هستند.

فاضلیان با اشاره به رسوب پرونده ها بیان داشت: 80 درصد از پرونده های وارده به محاکم قضایی استان کمتر از شش ماه عمر دارند.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: همچنین 20 درصد پرونده های وارده دارای عمر طولانی هستند که رسیدگی به 10 درصد پرونده ها ذاتا طولانی است.

وی اظهار داشت: همجنین رسیدگی به 10 درصد پرونده ها نیز به دلیل کارهای اداری و تشکیلاتی طولانی می شود.