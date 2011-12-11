به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در این باره گفت: افزایش جمعیت و ترافیک شهری نیازمند اجرای طرحهای عمرانی جدید برای ایجاد رفاه و آسایش برای شهروندان است که این مضوع در شهرداری با جدیت پیگیری می شود.

نصرتی گفت: همزمان شدن تهیه طرح تفصیلی و طرح جامع ترافیک قزوین موجب شده تا الزامات هر یک از این طرح‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی افزود: قزوین از جمله شهرهایی است که در کنار هشت کلان شهر کشور نسبت به تهیه طرح جامع ترافیکی اقدام کرده که کار ارزشمندی است.

شهردار قزوین تصریح کرد: در طرح جامع ترافیک 27 تقاطع برای شهر قزوین پیش بینی شده است که برای اجرای آنها باید اولویت بندی لازم صورت گیرد و پس از بررسی موضوع توسط مشاور طرح، محل احداث کاملا ارزیابی کارشناسی شود.

وی یادآورشد: به دنبال احیاء یک شهر تاریخی، فرهنگی، گردشگری، دانشگاهی و بازرگانی مطابق با تعریف طرح توسعه شهر قزوین هستیم و شرایط امروز در انتقال جمعیت مرکزی کشور موجب افزایش غیرطبیعی و سرریز جمعیت به این شهر شده که مسئولان را برای دستیابی به جایگاه مورد نظر با چالش‌هایی مواجه می‌ کند.

نصرتی افزود: با آسیب‌شناسی دقیق باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و به عنوان شهری همجوار پایتخت بیشترین بهره را از فرصت‌ها داشته باشیم.

شهردار قزوین بیان کرد: شهرک‌های خوابگاهی، جاذبه‌های تجاری و گردشگری و تاریخی شهر از مواردی است که باید در تهیه این طرح مورد توجه قرار گیرد.