1100مدرسه در زنجان به اینترنت متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، احد مجتهدی شامگاه شنبه در جلسه آموزش و پرورش ، افزود: اجرای طرح هوشمند سازی مدارس از سال جاری در استان انجام گرفت و به استانها تکلیف شد که این طرح در استان اجرایی شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح از برنامه های مهم آموزش و پرورش بود و در این راستا نمایشگاه هوشمند سازی مدارس در استان برگزار شد که در این نمایشگاه 40 شرکت و 15 شرکت داخلی استان که در عرصه هوشمند سازی فعال بودند حضور داشتند.

معاونت پژوهشی آموزش و پرورش زنجان تاکید کرد: استان زنجان پنجمین استان است که این نمایشگاه را در سطح کشور برگزار می کند و بیشترین غرفه و شرکتها هم مختص استان بود.

مجتهدی افزود: در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و تکنولوژی در زمینه فناوری آموزشی ، بردهای هوشمند سازی ، ویدئو کلوپ و پروژکتور به نمایش در آمد.

وی اعتبار هر استان برای اتصال به اینترنت را سه میلیارد تومان اعلام کرد.

معاونت پژوهشی آموزش و پرورش زنجان گفت: آموزش و پرورش تندیس طلایی را در طرح محتوای الکترونیک را به خود اختصاص داد و استان زنجان با تولید شش هزار و 251 اثر محتوایی الکترونیکی بیشترین آثار را داشت و به اندازه 20 استان اثر داده بود.