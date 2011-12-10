تیم فرنگی ایران به مقام نایب قهرمانی رسید/ رضایی تنها طلایی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی آزمایشی المپیک لندن روز شنبه با حضور کشتی گیرانی از30 کشور دنیا در سالن اکسل شهر لندن برگزار شد. در پایان این مسابقات قاسم رضایی فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم با کسب چهار پیروزی مقابل کشتی گیرانی از استونی، "خوشتوف "قهرمان المپیک پکن از روسیه، فنلاند و ایتالیا قهرمان شد. سامان عبدولی در وزن 55 کیلوگرم با یک شکست مقابل کشتی گیری از کره جنوبی به مدال برنز دست یافت.

بر این اساس حمید سوریان و امید نوروزی فرنگی کاران سرشناس کشورمان که در این رقابتها در یک وزن بالاتر و در اوزان 60 و 66 کیلوگرم به میدان رفتند با کسب یک پیروزی و دو شکست پنجم شدند. محسن قاسمی و بشیرباباجان زاده نمایندگان اوزان 74 و 120 کیلوگرم ایران در این مسابقات بترتیب در جایگاه پنجم وهفتم قرار گرفتند.

سامان طهماسبی کشتی گیر ایرانی الاصل تیم آذربایجان در وزن 84 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید، تیم ایران در این وزن نماینده ای نداشت. در پایان این رقابتها روسیه با 46 امتیاز اول شد، ایران با 6 امتیاز اختلاف دوم شد و کشورهای اوکراین و کره جنوبی به مقامهای سوم و چهارم رسیدند.

رقابتهای کشتی آزاد آزمایشی المپیک 2012 لندن امروز یکشنبه در شهر لندن برگزار می شود که تیم ایران در سه وزن نماینده دارد.