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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

فرهادی در گفتگو با مهر:

مترو کرج - ساوجبلاغ نیمه اول سال 91 آغاز بکار خواهد کرد

مترو کرج - ساوجبلاغ نیمه اول سال 91 آغاز بکار خواهد کرد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از آغاز بکار مترو کرج – ساوجبلاغ در نیمه اول سال 91 خبرداد و گفت: در فاصله هفت کیلومتری از شهر کرج تا ساوجبلاغ کارگاه احداث مترو ایجاد شده است.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، زیرگذر مهرشهر و محمد شهر را نیز در روانی ترافیک موثردانست و گفت: جهت رفع ترافیک نقاط شمالی و جنوبی شهر کرج عملیات اجرایی اتوبان فرودگاه پیام در دستور کار قراردارد.
 
وی احیاء جاده قدیم نظرآباد – ساوجبلاغ را نیز از جمله طرح های در حال اجرا به صورت همزمان با سایر پروژ ه ها ذکر کرد.
 
مترو کرج  - ساوجبلاغ نیمه اول سال 91 آغازبکارخواهد کرد
 
استاندار البرز از آغاز بکار مترو کرج – ساوجبلاغ در نیمه اول سال 91 خبرداد و گفت : در فاصله هفت کیلومتری از شهر کرج تا ساوجبلاغ کارگاه احداث مترو ایجاد شده است و در نیمه اول سال 91 از مترو کرج - هشتگرد که در آینده به مترو تهران - هشتگرد متصل خواهد شد، مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در ادامه به ترافیک ورودی جاده چالوس اشاره کرد و گفت: طرح مطالعاتی جهت کاهش حجم ترافیک در ورودی  کرج به سمت چالوس - حصار آغاز شده است و با آغاز انجام این پروژه که حدود یک سال نیز به طول می انجامد این منطقه نیز از تردد مطلوبی برخوردار خواهد شد.
کد مطلب 1480141

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