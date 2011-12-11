مترو کرج - ساوجبلاغ نیمه اول سال 91 آغاز بکار خواهد کرد

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، زیرگذر مهرشهر و محمد شهر را نیز در روانی ترافیک موثردانست و گفت: جهت رفع ترافیک نقاط شمالی و جنوبی شهر کرج عملیات اجرایی اتوبان فرودگاه پیام در دستور کار قراردارد.

وی احیاء جاده قدیم نظرآباد – ساوجبلاغ را نیز از جمله طرح های در حال اجرا به صورت همزمان با سایر پروژ ه ها ذکر کرد.

مترو کرج - ساوجبلاغ نیمه اول سال 91 آغازبکارخواهد کرد

استاندار البرز از آغاز بکار مترو کرج – ساوجبلاغ در نیمه اول سال 91 خبرداد و گفت : در فاصله هفت کیلومتری از شهر کرج تا ساوجبلاغ کارگاه احداث مترو ایجاد شده است و در نیمه اول سال 91 از مترو کرج - هشتگرد که در آینده به مترو تهران - هشتگرد متصل خواهد شد، مورد بهره برداری قرار گیرد.



وی در ادامه به ترافیک ورودی جاده چالوس اشاره کرد و گفت: طرح مطالعاتی جهت کاهش حجم ترافیک در ورودی کرج به سمت چالوس - حصار آغاز شده است و با آغاز انجام این پروژه که حدود یک سال نیز به طول می انجامد این منطقه نیز از تردد مطلوبی برخوردار خواهد شد.