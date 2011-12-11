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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

افضلی:

عملکرد داوران دیدار تیمهای فوتسال ماهان و راه ساری خوب نبود

عملکرد داوران دیدار تیمهای فوتسال ماهان و راه ساری خوب نبود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان در عملکرد داوران دیدار فولاد ماهان و راه ساری گفت: داوران این مسابقه در حد فولاد ماهان نبودند و در این مسابقه حساس عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتند.

حسین افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد راه ساری در این دیدار اظهار داشت: به نظر من تیم حریف در مصاف با فولاد ماهان به دنبال استفاده از ضد حملات بود و قصد داشت از این راه به گل برسد اما نتوانست به این هدف خود دست یابد.

وی ادامه داد: ما از تیم حریف شناخت داشتیم و می‌دانستیم که با چه هدفی به اصفهان می‌آید به همین دلیل محتاط عمل کردیم ولی در کل از نتیجه به دست آمده راضی هستم.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان به باخت هفته گذشته تیم اصفهانی مقابل منصوری قرچک اشاره کرد و ادامه داد: در بازی هفته گذشته برابر منصوری قرچک ۱۰ موقعیت تک به تک گلزنی را از دست دادند و واقعا آن دیدار یکی از دیدارهای نادری بود که در طول زندگی ‌ام مشاهده می‌کردم؛ نمی‌دانم چرا بازیکنان ما اینگونه در ضربات آخر بی‌دقت عمل می‌کنند و باید بگویم این مسئله مرا ناراحت می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد داوران این دیدار افزود: فولاد ماهان تیم بزرگی است و بازیکنان بزرگی در این تیم بازی می ‌کنند بنابراین کمیته داوران باید داورانی در حد این بازیکنان برای بازی‌های فولاد ماهان انتخاب کند.

افضلی بیان داشت: باید بگویم من با سال‌ها تجربه در فوتسال تا کنون داورانی که در این بازی قضاوت می‌کردند را ندیده بودم و ناهماهنگی این داوران در طول مسابقه بر عملکرد دو تیم کاملا تاثیر گذاشت و کیفیت بازی را کاهش داد.

وی در پاسخ به سئوالی پیرامون جدایی سیسو فولاد ماهان اضافه کرد: سیسو به خاطر سرطان پدرش که حاد شده بود سه هفته قبل از نیم فصل قصد جدایی از فولاد ماهان را داشت اما فقط به خاطر خواهش من سه هفته پایانی را هم بازی کرد و در نیم فصل از تیم جدا شد؛،البته ما سیسو را ۷۵ هزار دلار جریمه کردیم و قرار شد اگر بیماری پدرش بهبود یافت به تیم بازگردد.

کد مطلب 1480149

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