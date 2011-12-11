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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۴

وقوع دو زمین لرزه در کرمان/ هیچ خسارتی گزارش نشد

وقوع دو زمین لرزه در کرمان/ هیچ خسارتی گزارش نشد

کرمان - خبرگزاری مهر: دو زمین لرزه 3.6 ریشتری و 3.3 ریشتری شمال و جنوب کرمان را تکان داد که هیچ گونه خسارتی در بر نداشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو زمین لرزه 3.3 و 3.6 ریشتری شهر کهنوج در جنوب کرمان و روستای زلزله خیز هجدک در شمال کرمان را تکان داد.

زمین لرزه 3.6 ریشتری هجدک ساعت 16 و 54 دقیقه عصر شنبه رخ داد و کانون این زمین لرزه در عمق سه کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی نیز در 56.93 درجه طول جغرافیایی و 30.95  درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

زمین لرزه 3.3 ریشتری کهنوج نیز ساعت 14 عصر دیروز رخ داده است.

هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارتی در برنداشته اند.

کرمان 18 گسل فعال زلزله خیز دارد و یک سوم تلفات زمین لرزه های صد سال  اخیر کشور در کرمان روی داده است.

کد مطلب 1480156

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