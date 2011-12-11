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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

چراجی در گفتگو با مهر:

65 جایگاه عرضه گاز طبیعی در گیلان فعال است

65 جایگاه عرضه گاز طبیعی در گیلان فعال است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان از فعالیت 65 جایگاه عرضه گاز طبیعی در استان خبر داد.

فردین چراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 27 جایگاه دو منظوره و 38 جایگاه تک منظوره است.

وی اظهارداشت: هم اکنون از جایگاه های تک منظوره سه مورد و از جایگاه های دو منظوره پنج مورد به دلیل مسائل فنی از سرویس خارج وغیر فعال هستند.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان اظهار امیدواری کرد: اگر این جایگاه های غیر فعال وارد مدار بهره برداری شوند، مشکلات استان در زمینه عرضه گاز طبیعی تا حدودی رفع خواهد شد.

وی در ادامه از ساخت 25 جایگاه عرضه گاز طبیعی با درصد پیشرفت فیزیکی 15 تا 100 درصد در مناطق مختلف استان خبرداد و افزود: با رفع برخی مشکلات، سه جایگاه سی ان جی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

چراجی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا 65 جایگاه سی ان جی برای استان کافی است، یادآورشد: این میزان با توجه به فعالیت تمامی جایگاه ها و همچنین ساخت پروژه های در حال ساخت، کافی است.

کد مطلب 1480157

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