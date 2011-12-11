تشدید کنترل طرح زوج و فرد/ هشدار به خودروهای دودزا

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با تشکیل کمیته کاهش آلودگی هوا در روز گذشته پلیس طرح ها و ایده های خود را برای کاهش آلودگی هوا مطرح کرد.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران، استفاده از سرویس برای ادارات موجب کاهش استفاده از خودرو شخصی، ترافیک و آلودگی می شود. دستگاهها می توانند با راه اندازی سرویس برای کارکنان خود گام های موثری را در کاهش ترافیک و الودگی بردارند.

وی از تشدید کنترل طرح زوج و فرد خبر داد و افزود: از امروز با تقویت نیروها در 120 نقطه ورودی محدوده زوج و فرد این طرح تشدید شده و از ورود خودورهای غیرمجاز جلوگیری می کنیم. همچنین با شناسایی نقاط کور محدوده و استقرار نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی های فرعی نیز مسدود شد.

رئیس پلیس راهور تهران از برخورد با خودروها و موتور سیکلتهای دودزا گفت: ماموران راهور از تردد خودروهای دودزا در سطح شهر جلوگیری می کنند و این خودروها تا زمانیکه رفع عیب نشوند اجازه تردد ندارند. همچنین در اجرای این طرح موتور سیکلتها نیز مد نظر هستند و باید نسبت به رفع نقص فنی اقدام کنند.

رحیمی به خودروهای فاقد معاینه فنی هشدار داد و تاکید کرد: پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد کرده وآنها را اعمال قانون می کند. این خودروها با دریافت برگه ای از پلیس به مراکز معاینه فنی معرفی می شوند.