تشدید کنترل طرح زوج و فرد/ هشدار به خودروهای دودزا

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با تشکیل کمیته کاهش آلودگی هوا در روز گذشته پلیس طرح ها و ایده های خود را برای کاهش آلودگی هوا مطرح کرد.
به گفته رئیس پلیس راهور تهران، استفاده از سرویس برای ادارات موجب کاهش استفاده از خودرو شخصی، ترافیک و آلودگی می شود. دستگاهها می توانند با راه اندازی سرویس برای کارکنان خود گام های موثری را در کاهش ترافیک و الودگی بردارند.
وی از تشدید کنترل طرح زوج و فرد خبر داد و افزود: از امروز با تقویت نیروها در 120 نقطه ورودی محدوده زوج و فرد این طرح تشدید شده و از ورود خودورهای غیرمجاز جلوگیری می کنیم. همچنین با شناسایی نقاط کور محدوده و استقرار نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی های فرعی نیز مسدود شد.
رئیس پلیس راهور تهران از برخورد با خودروها و موتور سیکلتهای دودزا گفت: ماموران راهور از تردد خودروهای دودزا در سطح شهر جلوگیری می کنند و این خودروها تا زمانیکه رفع عیب نشوند اجازه تردد ندارند. همچنین در اجرای این طرح موتور سیکلتها نیز مد نظر هستند و باید نسبت به رفع نقص فنی اقدام کنند.
رحیمی به خودروهای فاقد معاینه فنی هشدار داد و تاکید کرد: پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی برخورد کرده وآنها را اعمال قانون می کند. این خودروها با دریافت برگه ای از پلیس به مراکز معاینه فنی معرفی می شوند.
نظر شما