40 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب اهواز عرضه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید لطف الله سپهر شامگاه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب اهواز در محل نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان اظهار کرد: هر سال در استان بیش از 70 نمایشگاه کتاب برگزار می شود که اگر مدت زمان برگزاری هر یک از آنها را به طور میانگین 10 روز در نظر بگیریم می توان نتیجه گرفت که 700 روز در سال کتاب را در اختیار مردم استان قرار داده ایم.

وی افزود: در همه این نمایشگاه نیز برای افزایش قدرت خرید مردم، کتابها را با 40 درصد تحفیف در معرض فروش قرار داده ایم و در هر کدام از این نمایشگاه سه هزار تا 40 هزار عنوان کتاب در اختیار مردم قرار داده شده است.



سپهر تصریح کرد: در حوزه شعر و ادب نیز سالانه بیش از 60 کنگره ادبی و شعر در شهرهای مختلف استان برگزار می شود که در کنار آن باید به برگزاری سالانه 40 جشنواره در زمینه تئاتر و نمایش نیز اشاره کرد.



مدیرکل ارشاد استان خوزستان عنوان کرد: در دولتهای نهم و دهم کارهای فراوانی در بخش فرهنگی استان صورت گرفته و به جرات می توان گفت استان به یک کارگاه بزرگ فرهنگی تبدیل شده است.



عضو شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان همچنین در خصوص برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب اهواز گفت: این نمایشگاه از روز شنبه به مدت هفت روز در محل نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان در کیانپارس دایر است و در آن 400 ناشر آخرین کتابهای خود را در معرض خرید مردم قرار می دهند.



سپهر افزود: 40 هزار عنوان کتاب با مجموع 400 هزار جلد در این نمایشگاه با تخفیف 40 درصدی در اختیار مردم خوزستان قرار دارد تا مردم بتوانند نیازهای مطالعاتی خود را در تمامی زمینه ها در این نمایشگاه تامین کنند.



وی اضافه کرد: نشستهای مختلفی با موضوع محرم، بیداری اسلامی و جنگ نرم در طول برگزاری این نمایشگاه در سالن آن برای مردم برگزار می شود. همچنین نمایش تابلوهای نقاشی از هنرمندان خوزستان نیز از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه کتاب است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان ادامه داد: برگزاری هر شب مراسم تعزیه و شعر عاشورایی توسط هفت شهرستان استان نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته برای این نمایشگاه است.