نرخ بیکاری همدان در نیمه نخست امسال تک رقمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در کارگزوه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان افزود: در اسفند ماه سال 88 نرخ بیکاری در استان همدان بیش از 18 درصد بود و همدان در پایان سال 89 رتبه پنجم ایجاد اشتغال را در کشور کسب کرد.

وی ادامه داد: استان همدان در پایان سال 89 در زمینه ایجاد اشتغال با در نظر گرفتن اشتغال ایجاد شده در بخش مسکن رتبه سوم و بدون احتساب بخش مسکن رتبه پنجم را کسب کرد.

پیریایی با بیان اینکه استان همدان در سال 89 متعهد به ایجاد 30 هزار شغل بود، گفت: با فعالیت های انجام شده در استان همدان بیش از 57 هزار شغل ایجاد شد.

وی گفت: در سال 90 نیز همدان ایجاد بیش از 60 هزار شغل را متعهد شد که تاکنون بخش عمده ای از آن محقق شده است.

استاندار همدان در ادامه در بر ایجاد اشتغال پایدار در استان همدان تاکید کرد.

پیریایی عنوان کرد: مسئولان استان همدان نباید خود را درگیر مسائل سیاسی کنند و باید با تمام قدرت به کار خود بپردازند.