فعالیتهای فرهنگی کشور در برابر هجمه دشمنان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری شامگاه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب اهواز در محل نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان اظهار کرد: همانگونه که عناصر فرقه وهابیت با اختصاص پولهای هنگفت در حال تبلیغ علیه شیعه و فرهنگ عاشور و محرم هستند ما نیز باید با جدیت بیشتری به سمت زنده نگه داشتن این فرهنگ هزار و 400 ساله قدم برداریم.

دری تصریح کرد: در کنار آن، کشورهای آمریکا و رژیم اشغالگر قدس که همواره الگو قرار گرفتن ایران از سوی سایر کشورها را تهدیدی برای ادامه استعمار خود می دانند یکی از راه های غلبه بر ایران را تضغیف و منحرف کردن فرهنگ عاشورا و محرم در بین مردم می دانند و در سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی آنها مبالغ هنگفتی را هزینه می کنند.



وی عنوان کرد: این امر ایجاب می کند که ما نیز در برابر این همه تهدید ساکت نباشیم و با کارهای فرهنگی، جوانان خود را به بیش از گذشته به سمت فرهنگ عاشور هدایت کنیم که در این فرهنگ سازی، کتاب نقش فوق العاده ارزنده ای دارد.



معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد گفت: کتاب در بین تمامی اقلام تبلیغی اجتماعی و فرهنگی بیشترین تاثیر را دارد و به نوعی یک رسانه فرهنگ ساز است. نمایشگاه های کتاب نیز می توانند به فرهنگ سازی در جامعه و پر رنگ تر کردن فرهنگ عاشورا و ارتقای فرهنگ دینی بیشتری کمک کند



دری اظهار کرد: برای نمونه در این نمایشگاه 40 هزار عنوان کتاب در معرض خرید مردم قرار داده شده که اگر از هر عنوان حداقل 10 جلد کتاب خریداری شود 400 هزار جلد کتاب به فروش رسیده که این می تواند اتفاق بزرگی در استان باشد.



وی افزود: با وجود این، باز هم اعتقاد دارم که این فعالیتها در برابر همجمه ها و تلاشهای دشمنان برای ایجاد انحراف فرهنگی و کم اهمیت جلوه دادن فرهنگ عاشورا در بین مردم به خصوص جوانان در کشور نا چیز است و فعالیتهای فرهنگی ما باید بیشتر گسترش یابد.