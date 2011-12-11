سه تقاطع غیرهمسطح در همدان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد حسنیحلم اظهار داشت: به زودی عملیات اجرایی تقاطعهای غیرهمسطح تختی، شریعتی و آیت الله نجفی در همدان آغاز خواهد شد.
حسنیحلم افزود: مطالعه طرح پروژههای روگذر چهار راه تختی، چهارراه شریعتی و چهارراه آیت الله نجفی همدان به پایان رسیده است.
سید احمد حسنیحلم اضافه کرد: با آغاز فصل عمرانی در همدان عملیات اجرایی پروژههای مورد نظر آغاز خواهد شد.
حسنی حلم با اشاره به اینکه تاکنون دو پل از چهار تقاطع غیر همسطح در دست اجرا در همدان به بهره برداری رسیده است، گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی آب و هوایی، زیرگذر پژوهش و زیرگذر چهارراه بهشت همدان نیز بهره برداری خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تشکر از عوامل اجرایی روگذر رسالت همدان، گفت: همدان در زمینه پارکینگ طبقاتی با فقر روبرو است.
وی با تاکید بر اینکه همدان از نظر پارکینگ طبقاتی فقیر است، گفت: با همکاری شهرداری همدان و پیگیری اعضای شورای اسلامی در محلههای کبابیان، حمام قلعه، آقاجانی بیگ و کولانج پارکینگهای جدیدی برای رفاه حال شهروندان احداث خواهد شد.
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