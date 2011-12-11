بازیکنان ارمنستانی استقلال صنعتی خوزستان پذیرفته نشدند

عبدالمجید باقری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازی این تیم با نفت مسجدسلیمان از سری رقابتهای هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال کشور اظهار کرد: ما از قبل هم می دانستیم که در برابر نفت مسجدسلیمان بازی سختی را در پیش داریم.

وی افزود: نفت روی ضربات ایستگاهی فوق العاده خطرناک ظاهر می شود و من این موضوع را به بازیکنان خود بازگو کردم. همچنین با مهار جناح چپ آنها موفق شدیم زهر این تیم را به حداقل برسانیم.



باقری نیا عنوان کرد: در نیمه دوم آنها با بازی فشرده و «من تو من» اجازه هنرنمایی به بازیکنان ما را ندادند ولی در نیمه دوم با جابه جایی چند بازیکن توانستیم بر بازی تسلط پبدا کنیم و به دو گل ارزشمند دست یابیم.



سرمربی استقلال صنعتی خوزستان اظهار کرد: اگر استقلال این روزها در رده های پائین جدول قرار دارد روی بدشانسی محض است زیرا ما ماشین سازی تبریز و برق شیراز را در هفته های قبل باید می بردیم ولی امیدوارم این بازی سرآغازی برای شروع پیروزیهای ما باشد.



باقری نیا در خصوص سه بازیکن ارمنستانی که در تمرینات این تیم شرکت کردند نیز گفت: هر سه بازیکن را دیپورت کردیم زیرا انتظارات ما را برآورد نکردند.



وی همچنین در مورد شرایط تیم نفت مسجدسلیمان عنوان کرد: نفت تیم خوب با بازیکنان با کیفیتی است ولی آنها باید به کارهای تیمی توجه بیشتری داشته باشند و تنها به ضربات ایستگاهی دل نبندند.



سرمربی استقلال صنعتی خوزستان گفت: اگر آنها به کارهای فردی خود ادامه دهند و توجهی به کار تیمی نکنند به مشکل برمی خورند همانگونه که ما نیز از این بابت به مشکل برخوردیم.



دیدار دو تیم استقلال صنعتی خوزستان و نفت مسجدسلیمان از سری رقابتهای هفته دهم گروه ب لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر دیروز شنبه به نتیجه 2 بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.



در این دیدار مهدی نظری در دقیقه 65 و منصور نعامی در دقیقه 72 از روی نقطه پنالتی برای استقلال صنعتی خوزستان گلزنی کردند.