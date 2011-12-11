بانک مرکزی ابزار سیاسی دولت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق امروز یکشنبه در نشست صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است که بانک مرکزی در آن نقش اصلی و کلیدی دارد اما باید توجه داشت که استقلال بانک مرکزی در هر شرایطی باید حفظ شود، چرا که در این صورت می توان انتظار حل مشکلات را داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رابطه میان تورم و استقلال بانک مرکزی را یک رابطه مستقیم دانست و افزود: یکی از مشکلات فعلی در اقتصاد ایران، عدم استقلال بانک مرکزی است که باید این معضل حل شود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که به بانکهای خصوصی فرصت داده شد تا وارد عرصه شوند، ایجاد فضای رقابتی و تسهیل امور بود که در ابتدای کار نیز این هدف محقق شد اما روند ادامه برخورد با این بانکها به گونه ای نبود که ما را به هدف نزدیک کند.

آل اسحاق تقویت و اقتدار بانک مرکزی را نخ تسبیح اقتصاد ایران دانست و گفت: این بانک باید از جریانات سیاسی دور باشد و اگر چنین اتفاقی نیفتد به طور قطع نباید انتظار داشت که تعادل در اقتصاد برقرار شود.

وی بانک مرکزی را ابزار سیاست و تدارک کننده نیاز دولتی ندانست و گفت: اگر چه ذات دولت به دلیل انجام فعالیت عمومی نیازمند منابع مالی است اما نباید راحت ترین استفاده از منابع بانک مرکزی باشد.

آل اسحاق با انتقاد از زیر سئوال بردن عملکرد نظام بانکی در جریان اختلاس بزرگ، گفت: نظام بانکی ایران یکی از اصیل ترین دستگاه‌هایی است که افراد دلسوز را گرد هم آورده و اگر چه آفتی که امروز در کشور ایجاد شده را باید مورد رسیدگی قرار داد اما نباید کار مسئولان بانکی را به عنوان فرماندهان جبهه عملیاتی اقتصاد زیر سئوال برد.