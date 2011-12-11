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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۸

حاتمی:

پایگاه اینترنتی قرآنی در یزد راه ‌اندازی شد

پایگاه اینترنتی قرآنی در یزد راه ‌اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد از راه‌ اندازی سامانه الکترونیکی قرآنی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام محمدمهدی حاتمی با اشاره به راه ‌اندازی پایگاه اینترنتی قرآنی در استان یزد همزمان با ایام محرم الحرام اظهار داشت: هدف از راه‌ اندازی این سامانه، ترویج فرهنگ غنی قرآن و اطلاع ‌رسانی و انعکاس فعالیتها و مسابقات مختلف قرآنی برای نسل جوان است.

وی افزود: این سامانه الکترونیکی فرصتی برای مطرح کردن فعالیت‌ هایی که در زمینه‌های مختلف قرآنی انجام می ‌شود را برای عموم مردم استان دارالعباده ایجاد می ‌کند.

حاتمی در مورد محتوای این سامانه الکترونیکی افزود: این پایگاه اینترنتی شامل بخش ‌های متنوع صوت و نواهای قرآنی، تصاویر مسابقات قرآنی، کلیپ ‌ها و تصاویر مذهبی مرتبط با قرآن کریم است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد، اطلاع‌ رسانی زمان و مکان برگزاری مسابقات قرآنی را از دیگر محتویات این سامانه قرآنی برشمرد.

وی اظهار داشت: از این پس فرآیند ثبت ‌نام و شرکت در مسابقات قرآنی نیز از طریق این سامانه انجام می ‌شود.

حاتمی ادامه داد: جامعه قرآنی می‌ توانند اطلاعات و اخبار مربوط به مسابقات قرآن را در این سایت مشاهده کنند و استفاده از آن برای عموم آزاد است.

وی ادامه داد: علاقمندان می ‌توانند با آدرس الکترونیکی http://yazd.quraniran.ir از امکانات این سامانه بهره‌ مند شوند.

کد مطلب 1480178

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