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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۲

500 بازرگان در مرز مهران به کار صادرات کالا اشتغال دارند

500 بازرگان در مرز مهران به کار صادرات کالا اشتغال دارند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایلام گفت: ‌حدود 500 بازرگان در مرز مهران به کار صادرات کالا با عراق اشتغال دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شعبان فروتن گفت: روزانه 600 کامیون انواع کالا از مرز مهران به عراق صادر می شود.

وی افزود: اکنون از مجموع سه هزار دارنده کارت بازرگانی، ‌حدود 500 بازرگان در مرز مهران به کار صادرات کالا با عراق اشتغال دارند.

فروتن ‌ایجاد کنسولگری عراق در ایلام را مطالبه جدی بازرگانان منطقه عنوان کرد و گفت: تجار این استان برای بازاریابی و دریافت طلب های مالی خود از تجار کشور ‌عراق با مشکل مواجه هستند.

این مسئول به توسعه روابط و انعقاد تفاهم نامه اتاق بازرگانی با بخش خصوصی عراق اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه مفادی مبنی بر توسعه همکاری ها و رفع مشکلات گنجانده شده که تحقق آنها منجر به توسعه مراوده های اقتصادی با این کشور می شود.

کد مطلب 1480179

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