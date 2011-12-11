احمدی نژاد چهارشنبه به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

منوچهر حبیبی به خبرنگار مهر گفت: دکتر احمدی نژاد و اعضای هیئت دولت به مدت دو روز در استان حضور می یابند و ضمن دیدار با مردم استان از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی مصوبات سفرهای دور اول، دوم و سوم مطلع می ‌شوند.

وی بیان کرد: در این سفر رئیس جمهورعلاوه بر مرکز استان به شهرستانهای استان نیز سفر می‌کند و با مردم شهرستانها دیدار عمومی خواهد داشت.

حبیبی اظهار داشت: در این دور از سفر هیئت دولت به استان تمام مصوبات سه دوره گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد و به پیشرفت مصوبات در دست اجرا سرعت داده می شود و مشکلات مصوبات اجرا نشده و یا مصوباتی که در پیشرفت کاری آنها خللی ایجاد شده، برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: 542 مصوبه سفرهای اول، دوم و سوم هیئت دولت به استان در سفر چهارم هیئت دولت بررسی و ارزیابی می شود.

68 مصوبه استانی برزمین مانده اند

معاون عمرانی استاندار استان تصریح کرد: 68 مصوبه از مصوبات سه سفر هیئت دولت به این استان به دلیل عدم تامین اعتبار و یا عدم صدور مجوزهای لازم به زمین مانده که تکلیف این مصوبات در این سفر مشخص می شود.

حبیبی عنوان کرد: در این سفر چند پروژه شامل سد "تنگ سرخ" و باند دوم محور بابامیدان، باشت، گچساران به بهبهان، کلنگزنی می شوند.

وی افزود: همچنین در این سفر پروژه آبرسانی به گچساران، ایستگاه برق شش مگابایت یاسوج و سنگ شکن چهار هزار و 500 تنی کارخانه سیمان یاسوج افتتاح می شوند.

حبیبی بیان داشت: برنامه ریزیهای لازم برای استقبال از رئیس جمهور و هیئت دولت انجام شده است.

پیش از این قرار بود سفر هیئت دولت به استان در هفته های گذشته انجام شود که به دلیل مشکلات آب و هوایی و همچنین مصادف شدن با دهه اول محرم لغو شده بود.