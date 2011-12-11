فصلنامه مطالعات معنوی مجوز انتشار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه مطالعات معنوی از هیئت نظارت بر مطبوعات موفق به اخذ مجوز شد که پژوهشکده باقرالعلوم(ع) وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی صاحب امتیاز و دکتر حسین قشقایی مدیر مسئولی آن را بر عهده دارد.
این فصلنامه به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد که زمینه نشر آن علوم انسانی (الهیات، عرفان و فلسفه) و روش آن پژوهشی تحلیلی است.
لازم به ذکر است چندی پیش نخستین پیش شماره فصلنامه معنوی، الهیاتی و انتقادی مطالعات معنوی از سوی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) منتشر شد که در شش بخش به نقد علمی آرا و آثار تأثیرگذار معاصر در قلمرو بررسی و نقد آرای معنوی پرداخت.
سردبیر این فصلنامه، محمدحسین کیانی است که در بخش سرمقاله با اشاره به ضرورت پرداخت به مطالعات معنوی در کشور، آورده است: مطالعات معنوی تلاش میکند تا دیباچهای برای مطالعه در حوزه معنوی باشد؛ مطالعهای که به طور اخص به بررسی هر جهانبینی و ایدئولوژی معاصری میپردازد که مدعی ایجاد و ظهور هر نوع معنویت بیسابقهای است و به طول کلی، به پژوهش در باب انواع و اقسام مباحث مرتبط با معنویت میپردازد.
قم - خبرگزاری مهر: فصلنامه معنوی، الهیاتی و انتقادی مطالعات معنوی به مدیر مسئولی دکتر حسین قشقایی از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه مطالعات معنوی از هیئت نظارت بر مطبوعات موفق به اخذ مجوز شد که پژوهشکده باقرالعلوم(ع) وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی صاحب امتیاز و دکتر حسین قشقایی مدیر مسئولی آن را بر عهده دارد.
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