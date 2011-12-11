احمدی نژاد درگفتگوی تلفنی به کرزی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان شنبه شب در مکالمه تلفنی با حامد کرزی رئیسجمهور افغانستان ضمن اظهار تاثر از وقوع حادثه انفجار در روزهای تاسوعا و عاشورا که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از عزاداران حسینی در این کشور شد، از خداوند متعال برای بازماندگان این حادثه صبر وشکیبایی و بهبودی کامل مسالت کرد و گفت: کسانی که به مردم بی دفاع و عزاداران حسینی حمله می کنند، انسانهایی پست و دشمنان حقیقی انسانیت، برادری و دین هستند و با انجام این گونه اقدامات قصد دارند از برقراری و تثبیت امنیت و آرامش در افغانستان جلوگیری کنند.
حامد کرزی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از ابراز همدردی رئیسجمهور کشورمان، بر پیگیری و مجازات عاملان این حادثه تاکید کرد و گفت: امروز شرایط منطقه به گونه ای است که دولتها و ملتهایی همچون ایران و افغانستان باید بیش از پیش در کنار یکدیگر قرار داشته و برای تثبیت امنیت و صلح تلاش کنند.
رئیسجمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور افغانستان گفت: وقوع حوادث تروریستی در افغانستان نشان دهنده آنست که بی تردید دشمنان ملت افغانستان نمی خواهند در این کشور وحدت، آرامش و امنیت برقرار باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد رئیسجمهور کشورمان شنبه شب در مکالمه تلفنی با حامد کرزی رئیسجمهور افغانستان ضمن اظهار تاثر از وقوع حادثه انفجار در روزهای تاسوعا و عاشورا که منجر به شهید و زخمی شدن تعدادی از عزاداران حسینی در این کشور شد، از خداوند متعال برای بازماندگان این حادثه صبر وشکیبایی و بهبودی کامل مسالت کرد و گفت: کسانی که به مردم بی دفاع و عزاداران حسینی حمله می کنند، انسانهایی پست و دشمنان حقیقی انسانیت، برادری و دین هستند و با انجام این گونه اقدامات قصد دارند از برقراری و تثبیت امنیت و آرامش در افغانستان جلوگیری کنند.
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