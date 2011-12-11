سناریوی تردیدافکنی در روایت ایران/ گذر غرب از مرحله انکار درباره پهپاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "نویه زوریخ سایتونگ" در این باره می نویسد: تصاویر یک هواپیمای شناسائی بدون سرنشین آمریکا که تهران آن را به جهان مخابره کرده، هنوز از سوی محافل رسمی در واشنگتن مورد تفسیر قرار نگرفته است. بطور غیر رسمی تاکید می شود که این تصاویر می تواند مربوط به هواپیمای جاسوسی نوع RQ-170 آمریکا باشد که هفته گذشته پس از آنکه مرکز کنترل سازمان سیا ارتباطش با آن در حریم هوائی ایران قطع شده بود، مفقود گردیده است.

این روزنامه در ادامه می نویسد: بنابراین روشن می شود که این هواپیما تحت چتر نیروهای حافظ صلح در افغانستان در حال عملیات شناسائی نبوده، بلکه عملیات آن بخشی از برنامه جاسوسی ایالات متحده آمریکا درباره ایران بوده است. ظاهراً سازمان سیای آمریکا چندین فروند از این هواپیماهای جاسوسی را بر فراز آسمان ایران به پرواز درآورده است. برخی از روزنامه های معتبر و قابل اعتماد گزارش کرده اند که قصد جدی وجود داشته که لاشه هواپیمای سقوط کرده در خاک ایران از طریق حمله هوائی نابود و یا با اعزام گروه ویژه ای این لاشه از ایران خارج ساخته شود ولی بعداً کارشناسان زیان آن را بیش از سودش برآورد کرده بودند.



این روزنامه در ادامه با اهداف خاص سعی کند تردیدهایی در توان اطلاعاتی و الکترونیکی ایران بوجود آورد و می نویسد: البته تصاویر پخش شده از سوی ایران نیز بیشتر سؤالاتی را مطرح می کند تا اینکه موضوع را روشن نمایند. بطور مثال، این معما برای کارشناسان بوجود می آید که چرا یک هواپیمائی که بدون کنترل سقوط کرده، تا این حد سالم مانده است.

این اظهار نظر از سوی رسانه های غربی در حالی است که ایران تاکنون به هیچ وجه صحبتی از سقوط این هواپیما نکرده بلکه آنچه که مطرح بوده و خود این روزنامه هم در بخش هایی از گزارش خود به آن اشاره می کند کنترل این هواپیما و فرود آوردن آن بوده است.

در ادامه این رسانه به تردید افکنی خود درباره توان ایران ادامه داده و می نویسد: ضمناً این موضوع که تهران قسمت زیر این هواپیما را کاملا پوشانده تا دیده نشود نیز سؤالاتی را بوجود می آورد. همچنین این پرسش مطرح می شود که ایران چگونه به این هواپیما دسترسی پیدا کرده است. در حالیکه محافل رسمی از ایجاد اختلال فنی درباره هدایت این هواپیما صحبت می کنند، کارشناسان در سایت های اینترنتی در این باره صحبت می کنند که منظور ایران از اعلام بدست آوردن آن هواپیما با دستکاری الکترونیکی چه بوده است. این کارشناسان اغلب سیستم روسی را ،که می تواند ردیابی راداری انجام دهد و مسکو اخیراً آنرا به تهران فروخته، در این امر دخیل می دانند.

همین روزنامه در حاشیه این مقاله در مطلب دیگری به قلم یورگ بیشوف می نویسد: ایرانی ها زمانی این تصاویر را پخش کردند که آمریکا تائید نمود که یک هواپیمای شناسائی بدون سرنشین خود بر فراز آسمان ایران را از دست داده است.



نویه زوریخ سایتونگ پس از ابراز این تردیدهای هدفمند می نویسد: تصاویر پخش شده از سوی تلویزیون ایران نشان می دادند که این هواپیما در وضعیت خوبی قرار دارد و این امکان را به آنها می دهد تا از آن کپی سازی کنند. ضمنا صدمه ندیدن این هواپیما این گفته ایرانی ها که از طریق حملات سایبری توانسته اند این هواپیما را ردیابی و فرود آوردند را تائید می کند. موفقیت ایرانی ها در حک کردن سیستم هدایت این هواپیما یادآور تلاش های حزب الله لبنان است که چندین بار موفق شده بود از فرکانس های هواپیماهای بدون سرنشین جاسوسی اسرائیل استراق سمع نمایند.

همچنین روزنامه آلمانی زبان 20 دقیقه چاپ سوئیس نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و در مطلبی با عنوان خاص و شیطنت آمیز "آیا این پرنده واقعی است؟" می نویسد: ایران در زمینه یک برنامه تبلیغاتی علیه "شیطان بزرگ" یعنی آمریکا موفق شده است. ولی این هواپیما که هیچ صدمه ای ندیده باعث ایجاد سؤالاتی شده است. یک مقام پنتاگون آمریکا در گفتگو با تلویزیون س.ان.ان. از یک علامت "سؤال بزرگ" در این زمینه صحبت کرده و تاکید نموده بود اگر این هواپیما از ارتفاع بسیار بالا سقوط کرده باشد[فرود آمده باشد]، نمی بایست در این وضعیت باشد. یک مقام دیگر آمریکا نیز تاکید نموده که نمی تواند تصورش را بکند که این هواپیما همان هواپیمای مفقود شده آمریکا باشد. البته وی همزمان افزوده که دلیلی هم وجود ندارد که بتوان گفت این تصاویر جعلی هستند.



ولی "بیل سوتمن"، کارشناس امور حمل و نقل هوائی بر این عقیده است که "این هواپیما که تصاویر آن از سوی ایران نشان داده شده همان هواپیمای RQ-170 است".

سوتمن می افزاید: "شاید اشتباهی در استقرار این هواپیما از سوی ایرانی ها صورت گرفته باشد یا شاید قسمت زیر آن بایستی صدمه شدیدی دیده باشد و آنها نمی خواستند که کسی آنرا ببیند. در چنین صورتی، قطعات الکترونیکی آن باید سالم باشند. ضمنا این هواپیما مورد شلیک قرار نگرفته بلکه بخاطر نقص فنی و یا اشتباه در هدایت سقوط کرده است. هیچ تردیدی وجود ندارد که بالهای این هواپیما در زمان سقوط و یا در زمان حمل از آن جدا شده اند. پائین بودن جهت بالهای این هواپیما در این تصاویر می تواند به این خاطر باشد."