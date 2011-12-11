هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به فناوری‌ ایران نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین سلامی شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو در خصوص دستاورد اخیر نیروهای مسلح کشورمان در کنترل هواپیمای بدون سرنشین آمریکا گفت: یک اصل در نبردهای اطلاعاتی وجود دارد و آن این است وقتی طرفی در برخورد اطلاعاتی موفق میشود روشهای خود را مخفی نگه میدارد و ما نیز در بیان روشهای رصد، کاوش، کنترل، کشف و شناسایی تلاشهای اطلاعاتی دشمن و روشهای غلبه فناورانه تاکتیکی و تکنیکی بر دشمن معذوریم.
وی افزود: اگر باور این موضوع که هواپیمای پیشرفته راهبردی آمریکا در به زمین نشاندن و به کنترل درآوردن آن توسط ایران یک باور سخت و خارج از تصور افکار عادی است باور اینکه این هواپیما با تنوع فناوریها هدایت و کنترل از کنترل خارج شده و سالم روی زمین نشسته سختتر از باور اول است.
سردار سلامی ادامه داد: این پرنده از سیستمهای هدایت متنوع و چندگانه برخوردار است و هر سیستم دارای هدایت دوگانه است. اولین سیستم خط دید مستقیم زمینی براساس دید پرنده است. بعد از آنکه پرنده از خط دید خارج میشود ماهوارههای ویژه و پیشرفته که دوره تناوب آنها با دوره تناوب زمین یکسان است و نسبت به یک ناظر زمینی همیشه در موضع ثابتی قرار میگیرند موضوع رله امواج برای هدایت این وسیله را برعهده میگیرند.
جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این پرنده همزمان با این سیستم هدایت از طریق ۳ سیستم هدایتی و کنترلی دیگر به نامهای دیسمک، ترکام و آیاناس هدایت میشود.
جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این پرنده همزمان با این سیستم هدایت از طریق ۳ سیستم هدایتی و کنترلی دیگر به نامهای دیسمک، ترکام و آیاناس هدایت میشود.
یکی از این سیستمها براساس تطبیق ارتفاع وسیله پرنده با توپولوژی زمین و دریافت اطلاعات واقعی از ارتفاع پرنده نسبت به اطلاعات برنامهریزی شده در رایانه سیستمهای هدایت کنترل استفاده میکند و موقعیت خود را ترسیم میکند و حرکتش را براساس برنامهریزی انجام میدهد. یکی دیگر از این سیستمها براساس تصاویر دریافتی از پرنده و تطابق آن با تصاویر کامپیوتری آن را هدایت میکند و سیستم دیگر براساس شتابسنجهایی است که با گرفتن انتگرال دوگانه از شتاب موقعیت جسم پرنده در شرایط واقعی تعیین میشود و نسبت به موقعیتی در رایانه آن جسم پرنده تعبیه شده انحرافاتش اندازهگیری میشود و این به سیستم هدایت کنترل بازخورد داده میشود و او خودش را اصلاح میکند.
در ادامه این گفتوگو سلامی اظهار داشت: همه این وسایل هدایت و کنترل در این پرنده از دقتهای فوقالعاده بالایی برخوردارند و اگر یکی از آنها عمل نکند سیستم پشتیبان دیگری آن را هدایت میکند تا پروازش را از روی مسیرهای از پیش تعیین شده هدایت کند و اگر همه این سیستمها به دلیلی از کار بیفتد که امری غیرممکن است و جسم پرنده از محدوده مورد نظر خارج شود این وسیله به صورت خودکار منفجر میشود تا قطعات آن در اختیار کشور هدف قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه این پرنده تا ارتفاع 45 هزار پا میتواند اوج بگیرد تاکید کرد: با توجه به این شرایط و اینکه این پرنده از فناوریهای مخفیسازی استفاده میکند و رادارها نمیتوانند آن را کشف کنند چطور ممکن است از کنترل خارج شود و سالم به روی زمین بنشیند. پذیرش این موضوع امکانپذیر نیست که بدون غلبه فناورانه این امر صورت گرفته باشد. این پرنده توسط سیستم ثانوی در کنترل قرار گرفته و این معمایی است که آمریکاییها و دیگران باید راجع به آن فکر کنند.
سردار سلامی در ادامه با اشاره به جایگاه ایران در حوزه پرندههای بدون سرنشین گفت: ما در خصوص فناوری پرندههای بدون سرنشین جزء چند کشور معدود برتر جهان هستیم و مدرنترین پرندههای بدون سرنشین و هدایت و کنترل و اسکن و کاوشگر آنها را داریم. ما پرندههایی داریم که کاملا رادارگریز هستند.
جانشین فرمانده کل سپاه افزود: ما دومین کشور دارای فناوری پرندههای بدون سرنشین در جهان هستیم و دارای پرندهای هستیم که از فناوری کامل استیلز بهرهمند است و توسط دقیقترین رادارها تست شده است.
وی ادامه داد: این پرنده و پرندههای دیگر ما میتوانند دهها ساعت بصورت مداوم پرواز کنند و سیستمهای هدایت و کنترل دقیقی دارند. ما دارای آرایه متنوع از پرندههای بدون سرنشین از جثه کوچک دستپرتاب گرفته تا پرندههای دوربرد و رادارگریز دارای سیستم جمعآوری و کشف اطلاعات پیشرفته هستیم.
سلامی با بیان اینکه ما به لبههای جدید و نوین فناوریهای پرندههای بدون سرنشین و هدایت و کنترل و کشف شناسایی آنها دست یافتهایم گفت: این پرنده آمریکایی که اخیرا به دست آوردهایم خیلی فاصله زیادی با فناوریهای ما در حوزه پرندههای بدون سرنشین ندارد. البته این پرنده جامع جمیع دستاوردها و پیشرفتهای اطلاعاتی، هوانوردی، هدایت و کنترل است و میتواند دستاوردهای فناورانهای برای ما داشته باشد. البته باید ابتدا در معرض تحلیل و آنالیز اطلاعاتی و فناورانه ما قرار بگیرد تا ببینیم چقدر میتواند باعث افزایش اطلاعاتی و فناوری ما باشد.
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه این گفتوگو با بیان اینکه این عملیات یک پیروزی برای ما و نیروهای مسلح بود اظهار داشت: علاوه بر آن این یک شکست اطلاعاتی برای دشمنان ما خواهد بود و آنها مطمئن هستند که آزادی عملشان در توسعه فناوری علیه ما به نقاط خطرناک و آسیبپذیری رسیده است.
وی با بیان اینکه با گذشت زمان مشخص خواهد شد فناورهای به کار رفته در این سیستم چه کمکی به ما میکند تصریح کرد: فاصله ما با آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها اینقدر نیست که دستیابی به این پرونده یک آرزو برای ما بوده باشد. البته این یک پیروزی و موضوعی عادی برای ما به حساب میآید.
این مقام مسئول در سپاه افزود: اعتماد به نفس نیرومندی در حوزه فناوری نیروهای مسلح ما صورت گرفته و ثابت کردیم در فضای تحریم و انزوا قادر هستیم به فناوریهای لازم در حوزههای دفاعی دست یابیم.
وی با اشاره به دستاوردهای ایران در عرصه جنگ الکترونیک و مقابله با پرندههای بدون سرنشین تاکید کرد: عبور از مرز اینگونه فناوریها امروز برای ما یک امر طبیعی است، یک پرنده بدون سرنشین که تصاویری از سطح زمین و یا هر پارامتر فیزیکی و یا هندسی را که دریافت میکند آن را از طریق امواج منتشر میکند و هر پایگاه زمینی که بدون رمز و منطق آن دستگاه غلبه کند میتواند اطلاعات پرنده را دریافت کند. این فناوری امروز برای دانشمندان عرصه دفاعی و نظامی ما یک فناوری دستیافتنی، ساده و در اختیار است و پیشرفتهای فوقالعادهای در این حوزه داریم و آثارش را دیدهایم.
سلامی با بیان اینکه در موضوع نبردهای سایبری اصلا دستبسته نیستیم اظهار داشت: دنیا باید این توانایی ما را بپذیرد و باور کند، هر چند که مصداقهایی از آن را دیده است. دشمنان باید درک درستی از ظرفیت و پتانسیل ما در حوزههای دفاعی پیدا کنند و محاسباتشان را براساس توانمندیهای ما، واقعی کنند.
جانشین فرمانده کل سپاه در خصوص بعضی از اخبار مبنی بر اینکه این هواپیما از سوی ایساف در افغانستان به پرواز درآمده و متعلق به آنهاست گفت: فرقی نمیکند که این پرنده از چه مبدا و توسط چه گروه و کشوری به فضای کشور ما نفوذ کرده باشد این یک تجاوز و عمل خصمانه تلقی میشود و هیچ کس از یک پرنده جاسوسی در کشورش استقبال نمیکند و آن نماد جاسوسی و اطلاعاتش را به متجاوز پس نمیدهد. آمریکا باید بداند کسانی که میتوانند پیچیدگیهای این تکنولوژی را در دست بگیرند و آن را کنترل کنند آنقدر ساده نیستند که با این نامهها گناه آمریکاییها را نادیده بگیرند.
وی افزود: این یک پرنده آمریکایی است و توسط آنها هدایت و کنترل میشود حتی در اختیار وزارت دفاع آمریکا هم نیست و تحت اختیار سازمان اطلاعات آمریکاست حال چطور نیروهای ایساف میتوانند از آن استفاده کنند آمریکا باید با روشهای درست این خطای تجاوزکارانه خود را جبران کند.
سردار سلامی در ادامه در خصوص درخواست برخی کشورها از جمله چین و روسیه برای بازدید از این هواپیما اظهار داشت: تاکنون درخواستی دریافت نشده و من اطلاعی ندارم اما بصورت طبیعی همه کشورهای پیشرفته جهان بخصوص آنها که در جنگ اطلاعاتی با آمریکا هستند به شدت تشنه دست یافتن به جزئیات این پرنده هستند و همین اندازه که ما به این پرنده دست یافتهایم آمریکا را در زمینه خلع سلاح اطلاعاتی خود به یک بازنگری استراتژیک وادار میکند.
سردار سلامی در ادامه در خصوص درخواست برخی کشورها از جمله چین و روسیه برای بازدید از این هواپیما اظهار داشت: تاکنون درخواستی دریافت نشده و من اطلاعی ندارم اما بصورت طبیعی همه کشورهای پیشرفته جهان بخصوص آنها که در جنگ اطلاعاتی با آمریکا هستند به شدت تشنه دست یافتن به جزئیات این پرنده هستند و همین اندازه که ما به این پرنده دست یافتهایم آمریکا را در زمینه خلع سلاح اطلاعاتی خود به یک بازنگری استراتژیک وادار میکند.
سردار سلامی با اشاره به اینکه ایران قبلا نیز پرندههای بدون سرنشین دشمن را در اختیار گرفته است، گفت: قبلا هم پرندههای بدون سرنشین ولی در کلاسهای پایینتری که ارزش افزوده خاصی نداشتند در دریا و نقاط مرزی ما سرنگون شدهاند ولی به دلیل اینکه این هواپیماها بسیار پائینتر از سطح تکنولوژی هواپیماهای بدون سرنشین ما بودهاند آنها را رسانهای نکردیم و البته بعضا توسط برخی فرماندهان ما اعلام شدهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: آمریکاییها هر چه تاکنون سعی کردهاند در فضای اطلاعاتی ما نفوذ کنند با شکست مواجه شدند و از این به بعد نیز همینطور است فضای ایران برای هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بسیار ناامن است.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو خاطرنشان کرد: ما به خصوص بعد از دفاع مقدس تمام توسعه توانمندی دفاعی و بازدارنده خود را بر مبنای خطرناکترین و قویترین سناریو با قدرتمندترین قدرتهای نظامی جهان بنا گذاشتهایم. حتی در فرضیات خود ائتلافی از قدرتها را پیشبینی کردهایم با این فرض که هیچ پشتیبانی جز ملت و تدابیر رهبر معظم انقلاب و فناوریهای خود نداریم.
سلامی تاکید کرد: امروز با اطمینان اعتماد کامل به تمام بنیه دفاعی خود در مولفههای دفاعی در دریا، زمین، هوا و نبرد در
فضای مجازی و جنگ نرم و همه زمینههایی که دشمن میتواند علیه ما سناریوسازی کند، داریم.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: پیام ما به دشمنان این است که در محاسبه اشتباه نکنند و پیاممان به دوستان این است که اطمینان میدهیم امروز مقتدرانه در استقلال، تمامیت ارضی، ارزشهای انقلاب اسلامی به شکل کامل و پیروزمندانه قدرت دفاعی داریم.
وی با اشاره به عملیات دستگیری ریگی گفت: ما دستاوردهای بزرگی در عرصه اطلاعاتی داریم و دستگیری ریگی یک شاهکار اطلاعاتی بزرگ در کنار دستیابی اخیر به این پرنده آمریکایی بود.
سردار سلامی در خصوص پاسخ ایران به اینگونه اعمال خاطرنشان کرد: ما به نوعی از قانون سوم نیوتن تبعیت میکنیم یعنی هر عملی را عکسالعملی است و با توجه به ملت انقلابی ما ممکن است عکسالعملهای ما بزرگتر هم باشد و این طبیعی است و نمیتوانیم اقدامات دشمنانمان را بدون پاسخ بگذاریم. آنها باید تبعات و مسئولیت اقدامات تجاوزکارانه و خارج از قوانین بینالمللی را ببینند. دشمنان آثار پاسخ ما به اعمالشان را خواهند دید.
وی در ادامه در خصوص پیگیری این موضوع در عرصه سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرد: هر اتفاق نظامی حتما دارای یک ماهیت سیاسی است و بصورت طبیعی دفاع دیپلماتیک، تهاجم دیپلماسی و دفاع حقوقی در نهادهای امنیت بینالمللی موضوعی است که باید حتما دنبال شود و مقابله به مثل آن در عرصه دیپلماسی باید انجام شود.
وی افزود: ارمغان آمریکاییها در اشغال کشورهای دیگر برهم زدن روابط عادی کشورهاست و باید با یک ادبیات سیاسی قدرتمند تعقیب شوند و پاسخگوی اعمالشان باشند.
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: جهان را نمیشود با ادبیات سیاسی دوگانه مدیریت کرد. جهانیان بیدار شدهاند ولی آنها هنوز بیداری اسلامی را درک نکردهاند و نمیتوانند علائم و آثار قدرت در کشورهای دیگر را کشف کنند. تحولات اخیر با سرعت پایههای نفوذ سیاسی و شخصیت بینالمللی و هویت قدرت آنها را از بین میبرد و آنها به زوال خود نزدیک میشوند.
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