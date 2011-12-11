انتقاد رئیس کمیسیون اصل44 به فضاسازی دولت علیه طرح بهبود فضای کسب و کار

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه پس از تعطیلات یک هفته ای مجلس شورای اسلامی بررسی مواد باقی مانده از طرح بهبود فضای کسب و کار در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در این جلسه با بیان اینکه روال بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار از بهمن ماه آغاز شده و در تمام مراحل تصویب این طرح نمایندگان دولت حضور داشتند، گفت: در حالیکه نمایندگان مجلس مشغول بحث کارشناسی در رابطه با مواد این طرح هستند در بیرون از مجلس جو رسانه ای نامناسبی شکل گرفته است.

نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به تیتر اصلی یک روزنامه افزود: دیروز روزنامه رسمی دولت اتهام زد که مجلس بدون کارشناسی به دنبال سیاسی کاری و تصویب طرحی برای حاکمیت اشراف بر کشور است.

وی با تاکید بر اینکه مجلس جلسات کارشناسی زیادی برای بررسی این طرح برگزار کرده است، تصریح کرد: اجازه ندهید بحث های کارشناسی آلوده به مباحث سیاسی شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اخطار گفت: رسانه ها بداخلاقی نکنند اجازه دهند فضای کارشناسی در مجلس حاکم شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح بهبود فضای کسب و کار حدود 6 جلسه اخیر کاری در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی این طرح از بهمن ماه گذشته در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی آغاز شد.