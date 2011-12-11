مرکز رشد فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی شد

آرام تیرگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل از ایده‌های نو و جدید محققان و پژوهشگران استقبال می‌کند افزود: برگزاری منظم جلسات شورای مرکز رشد، تنظیم فراخوان و آماده ‌سازی پوستر به منظور توزیع و نصب آن در سطح شهر و مراکز علمی و اطلاع‌ رسانی در بین دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه از جمله اقداماتی بوده که برای جذب بیشتر ایده‌های نو و کاربردی در دستور کار این مرکز قرار دارد.

وی درباره استقرار مرکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: تامین اقلام آزمایشگاهی مورد نیاز شرکتها با امکانات موجود در دانشگاه، دسترسی آسان به آزمایشگاهها، کارگا‌هها و مکا‌نهای تخصصی و شرکتهای دانش بنیان به اقلام آزمایشگاهی را از دلایل استقرار مرکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی بابل برشمرد.

تیرگر، تجاری‌ سازی نتایج تحقیقات، بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی، حمایت از نوآوری و خلاقیت محققان جوان، کمک به توسعه و پرورش شرکتهای کوچک و متوسط دانش‌ مدار و کاهش فاصله کشور از پیشرفت‌های جهانی را از اهداف مهم ایجاد مرکز رشد در دانشگاهها عنوان کرد.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: از جمله وظایف و خدمات مراکز رشد، حمایتهای مالی از واحدهای مستقر در مرکز، تلاش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی به منظور تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد، ارائه خدمات مشاوره‌ ای مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری ‌سازی آنها و نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناور به منظور تحقق ایده ‌محوری است.

وی تصریح کرد: مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل با پشتوانه توانمندیهای علمی، فنی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی این دانشگاه در سال 90 فعالیت خود را شروع کرده است.

رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: برای آماده ‌سازی فضای فیزیکی مرکز رشد بابل در مرحله نخست حدود 400 میلیون ریال هزینه شده که برای توسعه این مرکز به حمایتهای بیشتری نیاز است.