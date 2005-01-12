ابومازن رئيس جديد تشكيلات خودگردان فلسطين در يك نگاه

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر- محمود عباس معروف به ابومازن درسال 1935 در روستاي صفد الخليل واقع دركرانه باختري رود اردن متولد شده است .

وي تا سال 1948 در اين منطقه بسر برد و پس از اشغال فلسطين توسط رژيم صهيونيستي به اتفاق خانواده خود راهي مصر شد .

اوفعاليت مبارزاتي خود را از سال 1954 عليه رژيم اسراييل آغازكرد ودرسال 1965 به اتفاق ياسرعرفات و احمد شقير سازمان آزاديبخش فلسطين را تاسيس كرد .

رئيس سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف) سپس به كويت عزيمت كرد و مدتي در اين كشور به فعاليت اختصاصي پرداخت . ابومازن در سال 1968 به عضويت كميته اجرايي جنبش فتح در آمد و به همراه برخي از رهبران جنبش فتح در نبرد الكرامه شركت كرد .

ابومازن پس از مدتي به اردن عزيمت كرد و در آنجا به فعاليت هاي چريكي به همراه هم رزم خود ياسر عرفات پرداخت.

پس از كشتار سپتامبر 1970 كه به سپتامبر سياه معروف شد و طي آن 15 هزار فلسطيني توسط شاه سابق اردن ملك حسين قتل عام شدند راهي تونس شد.

وي در سال 1978 به اتفاق خليل الوزير ابوجهاد جنبش انتفاضه را هدايت كرد . پس از مدتي محمود عباس به اين نتيجه رسيد كه جنبش هاي جهادي قادر به رويارويي با رژيم اسراييل نيستند و به همين دليل از سال 1990 يك سلسله تماسهايي با رهبران حزب كار اسراييل ازجمله يوسي بيلين و شيمون پرز و حيم حرت سوك برقرار كرد .

اين مذاكرات با تشكيل كنفرانس مادريد در سال 1991 گسترده تر شد و نهايتا اين مذاكرات در سال 1993 منجر به قرار اسلو شد .

پس از تشكيل حكومت خودگردان فلسطين در سال 1994 ابومازن به عنوان جانشين دبير جنبش فتح فعاليت خود را در اراضي اشغالي ادامه داد.

در اواخر سال 2003 به عنوان نخست وزير حكومت خودگردان فلسطين از سوي عرفات منصوب شد كه به مدت 124 روز پست نخست وزيري حكومت خودگردان فلسطين را برعهده داشت .

ابومازن در اين مدت براي غير نظامي ساختن مبارزات ملت فلسطين تلاش زيادي كرد كه اين موجب اختلاف با عرفات رئيس فقيد تشكيلات خودگردان و استعفاي وي شد .

وي پس از مرگ عرفات به عنوان رئيس موقت سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) انتخاب شد.