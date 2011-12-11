نمایشگاه قرآن در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی زمان نمایشگاه قرآن کرمان را هشتم تا 15 بهمن ماه سالجاری عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه در راستای شناسایی، معرفی و نمایش آخرین دستاوردهای قرآنی در حوزه های فرهنگی، هنری، علمی و زمینه سازی مناسب برای آشنایی اقشار مختلف با فعالیتهای قرآنی برپا می شود.

وی با اشاره به موج خیزش ملت ها ی مسلمان که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان بیداری اسلامی نام گذاری شده است گفت: نیاز امروز امت اسلامی به مفاهیم و آموزه های نجات بخش این کتاب آسمانی بیشتر از همیشه است و می تواند بهترین منبع الهام برای وحدت بین مسلمین و نقشه راهی برای موفقیتهای آینده باشد.

سعیدی ادامه داد: آنچه موتور محرک این اعتراضات بوده، نوعی از بیداری است که ریشه های عمیق دینی در پس سالها ستم و استبداد حاکمان وابسته داشته که درپی نهادینه کردن دین گریزی در جامعه مسلمان کشور خود بوده اند.

وی ادامه داد: امروز جهان اسلام که در دهه های پیشین تاثیرپذیر انقلابات و شورشهای کشورهای دیگر بود به مدد آموزه های اسلامی برگرفته از تعالیم انسان ساز و روحبخش قرآن کریم، الهام بخش مردم آزادیخواه سایر نقاط دنیا شده است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: هیچ کس نمیتواند نقش عظیم قرآن را در ظهور بیداری اسلامی نادیده بگیرد و بی شک آنچه در وهله اول باعث وحدت بین مسلمانان منطقه و خیزش اسلامی شده است، همان کتاب خداست.

سعیدی بیان داشت: قرآن توانسته روح مفاهیم پرارزشی همچون آگاهی، بیداری و ظلم ستیزی را درمردم منطقه بیدار کرده و عزم آنها در مبارزه با مظاهر شیطان را جزم کند.

وی گفت: بنابراین نیاز بر ساری و جاری شدن هر چه بیشتر نگرشهای قرآنی در کشوری که بیش از سه دهه پیش انقلابش را بر اساس آموزه های اسلامی بنا نهاد یک رویه دائمی است و لازم است تا با استفاده از همه توان و ظرفیت های موجود در این راه فعالیت شود.

وی تاکید کرد: تمامی موسسات و نهادهایی که از طرف دولت بودجه قرآنی در اختیار آنها قرار می گیرد، موظف هستند در سالهای آینده از تمام ظرفیتهای قرآنی خود استفاده کنند و پاسخگوی قرآن دوستان در ارایه برنامه های متنوع قرآنی در نمایشگاه قرآن کریم استان کرمان باشند.

