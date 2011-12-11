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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

نمایشگاه قرآن در کرمان برگزار می شود

نمایشگاه قرآن در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمان از برگزاری هفتمین نمایشگاه قرآن کریم همزمان با ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی زمان نمایشگاه قرآن کرمان را هشتم تا 15 بهمن ماه سالجاری عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه در راستای شناسایی، معرفی و نمایش آخرین دستاوردهای قرآنی در حوزه های فرهنگی، هنری، علمی و زمینه سازی مناسب برای آشنایی اقشار مختلف با فعالیتهای قرآنی برپا می شود.

وی با اشاره به موج خیزش ملت ها ی مسلمان که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان بیداری اسلامی نام گذاری شده است گفت: نیاز امروز امت اسلامی به مفاهیم و آموزه های نجات بخش این کتاب آسمانی بیشتر از همیشه است و می تواند بهترین منبع الهام برای وحدت بین مسلمین و نقشه راهی برای موفقیتهای آینده باشد.

سعیدی ادامه داد: آنچه موتور محرک این اعتراضات بوده، نوعی از بیداری است که ریشه های عمیق دینی در پس سالها ستم و استبداد حاکمان وابسته داشته که درپی نهادینه کردن دین گریزی در جامعه مسلمان کشور خود بوده اند.

وی ادامه داد: امروز جهان اسلام که در دهه های پیشین تاثیرپذیر انقلابات و شورشهای کشورهای دیگر بود به مدد آموزه های اسلامی برگرفته از تعالیم انسان ساز و روحبخش قرآن کریم، الهام بخش مردم آزادیخواه سایر نقاط دنیا شده است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: هیچ کس نمیتواند نقش عظیم قرآن را در ظهور بیداری اسلامی نادیده بگیرد و بی شک آنچه در وهله اول باعث وحدت بین مسلمانان منطقه و خیزش اسلامی شده است، همان کتاب خداست.

سعیدی بیان داشت: قرآن توانسته روح مفاهیم پرارزشی همچون آگاهی، بیداری و ظلم ستیزی را درمردم منطقه بیدار کرده و عزم آنها در مبارزه با مظاهر شیطان را جزم کند.

وی گفت: بنابراین نیاز بر ساری و جاری شدن هر چه بیشتر نگرشهای قرآنی در کشوری که بیش از سه دهه پیش انقلابش را بر اساس آموزه های اسلامی بنا نهاد یک رویه دائمی است و لازم است تا با استفاده از همه توان و ظرفیت های موجود در این راه فعالیت شود.

وی تاکید کرد: تمامی موسسات و نهادهایی که از طرف دولت بودجه قرآنی در اختیار آنها قرار می گیرد، موظف هستند در سالهای آینده از تمام ظرفیتهای قرآنی خود استفاده کنند و پاسخگوی قرآن دوستان در ارایه برنامه های متنوع قرآنی در نمایشگاه قرآن کریم استان کرمان باشند.
 

کد مطلب 1480203

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